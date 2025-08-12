RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die Flugzeugauslieferungen für Juli sieht Analyst Ken Herbert vor allem die Zahlen für die 737 Max und die 787 positiv. Insgesamt dürften die 48 Auslieferungen den Erwartungen der Investoren entsprochen haben, schrieb er am Dienstag./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:34 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 198,7EUR auf Tradegate (12. August 2025, 20:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



