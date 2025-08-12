    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die Flugzeugauslieferungen für Juli sieht Analyst Ken Herbert vor allem die Zahlen für die 737 Max und die 787 positiv. Insgesamt dürften die 48 Auslieferungen den Erwartungen der Investoren entsprochen haben, schrieb er am Dienstag./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:34 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 198,7EUR auf Tradegate (12. August 2025, 20:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Ken Herbert
    Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 250
    Kursziel alt: 250
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 250,00$, was eine Steigerung von +8,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die Flugzeugauslieferungen für Juli sieht Analyst Ken Herbert vor allem die Zahlen für die 737 Max und die 787 …