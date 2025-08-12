Devisen
Euro legt zu - Dollar nach US-Inflationsdaten unter Druck
- Euro steigt auf 1,1667 Dollar nach US-Inflation.
- EZB setzt Referenzkurs auf 1,1606 Dollar fest.
- Fed-Leitzinssenkung erwartet, Dollar belastet.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag nach US-Inflationszahlen zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im New Yorker Handel 1,1667 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1606 (Montag: 1,1622) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8616 (0,8604) Euro gekostet.
In den USA trat die Inflationsrate im Juli bei 2,7 Prozent auf der Stelle. Ökonomen hatten im Schnitt einen Anstieg auf 2,8 Prozent erwartet. "Der Zolleffekt ist bisher also relativ moderat", schrieben die Volkswirte der Commerzbank. "Viele Unternehmen nehmen die Zölle offensichtlich bisher auf die eigene Kappe." Die Experten halten dies jedoch nur für eine vorübergehende Erscheinung.
Die Finanzmärkte sehen sich nach den Daten in der Erwartung bestärkt, dass die US-Notenbank Fed bald die Leitzinsen senken dürfte. Dies belastete den Dollar. In der Eurozone sind zunächst keine weiteren Leitzinssenkungen zu erwarten. "Die Leitzinsen sind aktuell auf einem sehr guten Niveau', sagte Bundesbankpräsident Joachim Nagel am Freitag in Frankfurt. "Von hier aus können wir schauen, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt."/jsl/he/ajx/he
Danke für die Einschätzung.
Ich sehe aktuell ebenfalls, dass EUR/USD in einer engen Spanne um 1,156 pendelt. Mein kurzfristiger Bias bleibt aber leicht abwärtsgerichtet, solange der Bereich um 1,16–1,1640 nicht nachhaltig überwunden wird. Die bisherigen Anläufe in dieser Zone wurden eher abverkauft, was für mich ein Hinweis ist, dort verstärkt auf Reaktionen zu achten.
Für meine laufende Short‑Position sind vor allem zwei Punkte entscheidend:
- Die Unterstützungszone um 1,15 ist mehrfach bestätigt und könnte beim nächsten Anlauf brüchig werden.
- Makroseitig kommt aktuell wenig Rückenwind für den Euro – schwache deutsche Auftragsdaten und vorsichtige US‑Notenbankstimmen stützen eher den Dollar.
Solange sich das technische Bild nicht klar dreht, bleibe ich daher in der Position. Ein Ausstieg käme für mich nur in Frage, wenn wir den Widerstand um 1,1640 dynamisch und mit Volumen hinter uns lassen.
Ich dokumentiere solche Trades und die dahinterstehenden Überlegungen laufend in meinem kleinen Trading‑Journal hier im Forum – wer mag, kann da gerne mitlesen.
Vielen Dank für die ausführliche Analyse und die klaren Chartmarken – finde ich immer sehr hilfreich, um das eigene Bild mit anderen Einschätzungen abzugleichen.
Für mich persönlich ist der Bereich um 1,1570 aktuell eine entscheidende Zone. Nach meinem Regelwerk ist der Bruch darunter in Verbindung mit dem vorangegangenen Abwärtsschub ein deutliches Verkaufssignal gewesen. Solche Marken nutze ich gern, um Positionen mit engem Risiko aufzubauen. Sollte der Kurs allerdings wieder nachhaltig über diese Zone steigen, wäre das für mich ein Hinweis, den Short zu überdenken.
Ihre genannten Unterstützungen bei 1,1530 und 1,1494 habe ich ebenfalls auf dem Schirm. Das sind für mich potenzielle Zielbereiche, an denen ich Teilgewinne realisieren oder die Position komplett schließen würde – je nachdem, wie sich das Momentum bis dahin entwickelt.
Was mir an Ihrer Prognose besonders gefällt, ist die klare Definition möglicher Tagesspannen. Solche Orientierungen helfen enorm, nicht jedem kleinen Zucken im Chart hinterherzulaufen, sondern auf klarere Bewegungen zu warten.
Ich dokumentiere meine Trades und Gedanken hier im Forum Schritt für Schritt, um für mich selbst und Mitleser eine nachvollziehbare Linie zu schaffen. Wer meine Umsetzungen in Echtzeit mitverfolgen möchte, findet mein Wikifolio „Handeln mit Plan“ hier: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf4domegap#feed