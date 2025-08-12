    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    Besonders beachtet!

    529 Aufrufe 529 0 Kommentare 0 Kommentare

    RENK Group - Aktie steigt kräftig - 12.08.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die RENK Group Aktie bisher um +4,64 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Besonders beachtet! - RENK Group - Aktie steigt kräftig - 12.08.2025
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.08.2025

    Die RENK Group Aktie konnte bisher um +4,64 % auf 61,06 zulegen. Das sind +2,71  mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von RENK Group einen Gewinn von +0,99 % verbuchen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    32.846,71€
    Basispreis
    2,02
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    29.132,81€
    Basispreis
    2,20
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -13,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,69 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RENK Group auf +223,31 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,47 % geändert.

    RENK Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,82 %
    1 Monat -17,69 %
    3 Monate +0,99 %
    1 Jahr +129,81 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die mögliche Kursentwicklung der RENK Group Aktie, beeinflusst durch geopolitische Entspannungen, makroökonomische Unsicherheiten und Gewinnmitnahmen. Anleger erwägen Umschichtungen in defensive Sektoren, Technologie- oder alternative Rüstungsaktien. Trotz kurzfristiger Unsicherheiten bleibt die langfristige Perspektive aufgrund voller Auftragsbücher positiv.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.

    Zur RENK Group Diskussion

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,10 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update Europa - 12.08. - FTSE Athex 20 stark +1,96 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Im Fadenkreuz der Börse: Renk, Rheinmetall Aktie und Hensoldt Aktie im Duell


    Die Aktien der deutschen Rüstungsbranche zeigen eine beeindruckende Entwicklung. Renk, Rheinmetall und Hensoldt übertreffen seit Jahren den DAX und überzeugen auch 2025 mit starken Kursgewinnen.

    Tagesvorschau 13. August: Mittwoch mit starken Marktimpulsen


    RENK Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RENK Group

    +2,63 %
    -12,40 %
    -17,01 %
    +3,04 %
    +129,65 %
    +271,87 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! RENK Group - Aktie steigt kräftig - 12.08.2025 Am heutigen Handelstag konnte die RENK Group Aktie bisher um +4,64 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.