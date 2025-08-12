RENK Group - Aktie steigt kräftig - 12.08.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von RENK Group einen Gewinn von +0,99 % verbuchen.

Die RENK Group Aktie konnte bisher um +4,64 % auf 61,06€ zulegen. Das sind +2,71 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -13,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,69 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RENK Group auf +223,31 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,47 % geändert.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,82 % 1 Monat -17,69 % 3 Monate +0,99 % 1 Jahr +129,81 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die mögliche Kursentwicklung der RENK Group Aktie, beeinflusst durch geopolitische Entspannungen, makroökonomische Unsicherheiten und Gewinnmitnahmen. Anleger erwägen Umschichtungen in defensive Sektoren, Technologie- oder alternative Rüstungsaktien. Trotz kurzfristiger Unsicherheiten bleibt die langfristige Perspektive aufgrund voller Auftragsbücher positiv.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,10 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Aktien der deutschen Rüstungsbranche zeigen eine beeindruckende Entwicklung. Renk, Rheinmetall und Hensoldt übertreffen seit Jahren den DAX und überzeugen auch 2025 mit starken Kursgewinnen.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.