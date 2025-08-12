    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    "2026 wird kein Jahr für Zögerer - der Mittelstand muss jetzt auf Angriff schalten" / Die 5 Überlebensfaktoren. Von Senator h.c. Bernhard Schindler (FOTO)

    Grünwald/Berlin (ots) - "2026 wird kein Jahr für Zögerer - der Mittelstand muss
    jetzt auf Angriff schalten"

    Von Unternehmer, Autor und Investor Bernhard Schindler

    Deutschland steckt in einer wirtschaftlichen Warteschleife. Politische
    Orientierungslosigkeit, lähmende Bürokratie und steigende Kosten setzen
    Unternehmen massiv unter Druck. Wer jetzt nicht klar positioniert, flexibel
    handelt, sichtbar wird und die richtigen Menschen trifft, riskiert nicht nur den
    Anschluss - sondern die Zukunft seines Unternehmens.

    Politische Trägheit - wirtschaftliche Gefahr

    Die deutsche Politik wirkt gelähmt. Statt mutiger Entscheidungen gibt es endlose
    Koalitionsdebatten, Richtungswechsel und teure Symbolpolitik. Unternehmer warten
    auf Impulse, die kommen nicht. Währenddessen wächst die Bürokratie, neue
    Auflagen entstehen im Wochentakt, und jeder Genehmigungsprozess zieht sich in
    die Länge.

    Förderprogramme sind oft so überkomplex, dass sie in der Praxis nicht greifen.
    Selbst Digitalisierungsprojekte scheitern an veralteten Verwaltungsstrukturen.
    Andere Länder ziehen an uns vorbei: In Dänemark gibt es Unternehmensgründungen
    in 24 Stunden, in den USA und Asien werden Innovationen sofort in den Markt
    gebracht - in Deutschland diskutieren wir noch über Zuständigkeiten und wundern
    uns, wenn StartUps und junge Gründer abwandern!

    Für den Mittelstand bedeutet das: Stillstand ist Rückschritt. Steigende
    Energiekosten, ein dramatischer Fachkräftemangel, sinkende Kaufkraft und
    zurückhaltende Banken verschärfen die Lage. Viele Unternehmer stehen bereits am
    Limit.

    Der Mittelstand in der Zange

    Kleine und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat unserer Wirtschaft, doch
    aktuell werden sie von zwei Seiten unter Druck gesetzt:

    - Von innen durch immer höhere Lohnnebenkosten, Energiepreise und regulatorische
    Auflagen.
    - Von außen durch aggressive internationale Wettbewerber, die schneller,
    günstiger und flexibler agieren.

    Während Großkonzerne Aufträge ins Ausland verlagern, bleibt der Mittelstand in
    Deutschland auf sich allein gestellt. Die kommenden 18 Monate werden
    entscheiden, wer sich anpasst - und wer vom Markt verschwindet. Für KMU
    besonders schwierig, weil Sie oftmals am Ende der Kette stehen und Vertröstungen
    Tag für Tag spüren.

    Die fünf Überlebensfaktoren im Detail

    1. Glasklare Positionierung - das Fundament jeder Sichtbarkeit

    In unsicheren Märkten gibt es keinen Raum für schwammige Botschaften. Kunden
    müssen in maximal drei Sekunden verstehen, wofür Sie stehen, welches Problem Sie
    lösen und warum Sie die beste Wahl sind.
