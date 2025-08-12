"2026 wird kein Jahr für Zögerer - der Mittelstand muss jetzt auf Angriff schalten" / Die 5 Überlebensfaktoren. Von Senator h.c. Bernhard Schindler (FOTO)
Grünwald/Berlin (ots) - "2026 wird kein Jahr für Zögerer - der Mittelstand muss
jetzt auf Angriff schalten"
Von Unternehmer, Autor und Investor Bernhard Schindler
Deutschland steckt in einer wirtschaftlichen Warteschleife. Politische
Orientierungslosigkeit, lähmende Bürokratie und steigende Kosten setzen
Unternehmen massiv unter Druck. Wer jetzt nicht klar positioniert, flexibel
handelt, sichtbar wird und die richtigen Menschen trifft, riskiert nicht nur den
Anschluss - sondern die Zukunft seines Unternehmens.
jetzt auf Angriff schalten"
Von Unternehmer, Autor und Investor Bernhard Schindler
Deutschland steckt in einer wirtschaftlichen Warteschleife. Politische
Orientierungslosigkeit, lähmende Bürokratie und steigende Kosten setzen
Unternehmen massiv unter Druck. Wer jetzt nicht klar positioniert, flexibel
handelt, sichtbar wird und die richtigen Menschen trifft, riskiert nicht nur den
Anschluss - sondern die Zukunft seines Unternehmens.
Politische Trägheit - wirtschaftliche Gefahr
Die deutsche Politik wirkt gelähmt. Statt mutiger Entscheidungen gibt es endlose
Koalitionsdebatten, Richtungswechsel und teure Symbolpolitik. Unternehmer warten
auf Impulse, die kommen nicht. Währenddessen wächst die Bürokratie, neue
Auflagen entstehen im Wochentakt, und jeder Genehmigungsprozess zieht sich in
die Länge.
Förderprogramme sind oft so überkomplex, dass sie in der Praxis nicht greifen.
Selbst Digitalisierungsprojekte scheitern an veralteten Verwaltungsstrukturen.
Andere Länder ziehen an uns vorbei: In Dänemark gibt es Unternehmensgründungen
in 24 Stunden, in den USA und Asien werden Innovationen sofort in den Markt
gebracht - in Deutschland diskutieren wir noch über Zuständigkeiten und wundern
uns, wenn StartUps und junge Gründer abwandern!
Für den Mittelstand bedeutet das: Stillstand ist Rückschritt. Steigende
Energiekosten, ein dramatischer Fachkräftemangel, sinkende Kaufkraft und
zurückhaltende Banken verschärfen die Lage. Viele Unternehmer stehen bereits am
Limit.
Der Mittelstand in der Zange
Kleine und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat unserer Wirtschaft, doch
aktuell werden sie von zwei Seiten unter Druck gesetzt:
- Von innen durch immer höhere Lohnnebenkosten, Energiepreise und regulatorische
Auflagen.
- Von außen durch aggressive internationale Wettbewerber, die schneller,
günstiger und flexibler agieren.
Während Großkonzerne Aufträge ins Ausland verlagern, bleibt der Mittelstand in
Deutschland auf sich allein gestellt. Die kommenden 18 Monate werden
entscheiden, wer sich anpasst - und wer vom Markt verschwindet. Für KMU
besonders schwierig, weil Sie oftmals am Ende der Kette stehen und Vertröstungen
Tag für Tag spüren.
Die fünf Überlebensfaktoren im Detail
1. Glasklare Positionierung - das Fundament jeder Sichtbarkeit
In unsicheren Märkten gibt es keinen Raum für schwammige Botschaften. Kunden
müssen in maximal drei Sekunden verstehen, wofür Sie stehen, welches Problem Sie
lösen und warum Sie die beste Wahl sind.
Die deutsche Politik wirkt gelähmt. Statt mutiger Entscheidungen gibt es endlose
Koalitionsdebatten, Richtungswechsel und teure Symbolpolitik. Unternehmer warten
auf Impulse, die kommen nicht. Währenddessen wächst die Bürokratie, neue
Auflagen entstehen im Wochentakt, und jeder Genehmigungsprozess zieht sich in
die Länge.
Förderprogramme sind oft so überkomplex, dass sie in der Praxis nicht greifen.
Selbst Digitalisierungsprojekte scheitern an veralteten Verwaltungsstrukturen.
Andere Länder ziehen an uns vorbei: In Dänemark gibt es Unternehmensgründungen
in 24 Stunden, in den USA und Asien werden Innovationen sofort in den Markt
gebracht - in Deutschland diskutieren wir noch über Zuständigkeiten und wundern
uns, wenn StartUps und junge Gründer abwandern!
Für den Mittelstand bedeutet das: Stillstand ist Rückschritt. Steigende
Energiekosten, ein dramatischer Fachkräftemangel, sinkende Kaufkraft und
zurückhaltende Banken verschärfen die Lage. Viele Unternehmer stehen bereits am
Limit.
Der Mittelstand in der Zange
Kleine und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat unserer Wirtschaft, doch
aktuell werden sie von zwei Seiten unter Druck gesetzt:
- Von innen durch immer höhere Lohnnebenkosten, Energiepreise und regulatorische
Auflagen.
- Von außen durch aggressive internationale Wettbewerber, die schneller,
günstiger und flexibler agieren.
Während Großkonzerne Aufträge ins Ausland verlagern, bleibt der Mittelstand in
Deutschland auf sich allein gestellt. Die kommenden 18 Monate werden
entscheiden, wer sich anpasst - und wer vom Markt verschwindet. Für KMU
besonders schwierig, weil Sie oftmals am Ende der Kette stehen und Vertröstungen
Tag für Tag spüren.
Die fünf Überlebensfaktoren im Detail
1. Glasklare Positionierung - das Fundament jeder Sichtbarkeit
In unsicheren Märkten gibt es keinen Raum für schwammige Botschaften. Kunden
müssen in maximal drei Sekunden verstehen, wofür Sie stehen, welches Problem Sie
lösen und warum Sie die beste Wahl sind.
Autor folgen