"2026 wird kein Jahr für Zögerer - der Mittelstand muss jetzt auf Angriff schalten" / Die 5 Überlebensfaktoren. Von Senator h.c. Bernhard Schindler (FOTO)

Grünwald/Berlin (ots) - "2026 wird kein Jahr für Zögerer - der Mittelstand muss

jetzt auf Angriff schalten"



Von Unternehmer, Autor und Investor Bernhard Schindler



Deutschland steckt in einer wirtschaftlichen Warteschleife. Politische

Orientierungslosigkeit, lähmende Bürokratie und steigende Kosten setzen

Unternehmen massiv unter Druck. Wer jetzt nicht klar positioniert, flexibel

handelt, sichtbar wird und die richtigen Menschen trifft, riskiert nicht nur den

Anschluss - sondern die Zukunft seines Unternehmens.





Politische Trägheit - wirtschaftliche GefahrDie deutsche Politik wirkt gelähmt. Statt mutiger Entscheidungen gibt es endloseKoalitionsdebatten, Richtungswechsel und teure Symbolpolitik. Unternehmer wartenauf Impulse, die kommen nicht. Währenddessen wächst die Bürokratie, neueAuflagen entstehen im Wochentakt, und jeder Genehmigungsprozess zieht sich indie Länge.Förderprogramme sind oft so überkomplex, dass sie in der Praxis nicht greifen.Selbst Digitalisierungsprojekte scheitern an veralteten Verwaltungsstrukturen.Andere Länder ziehen an uns vorbei: In Dänemark gibt es Unternehmensgründungenin 24 Stunden, in den USA und Asien werden Innovationen sofort in den Marktgebracht - in Deutschland diskutieren wir noch über Zuständigkeiten und wundernuns, wenn StartUps und junge Gründer abwandern!Für den Mittelstand bedeutet das: Stillstand ist Rückschritt. SteigendeEnergiekosten, ein dramatischer Fachkräftemangel, sinkende Kaufkraft undzurückhaltende Banken verschärfen die Lage. Viele Unternehmer stehen bereits amLimit.Der Mittelstand in der ZangeKleine und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat unserer Wirtschaft, dochaktuell werden sie von zwei Seiten unter Druck gesetzt:- Von innen durch immer höhere Lohnnebenkosten, Energiepreise und regulatorischeAuflagen.- Von außen durch aggressive internationale Wettbewerber, die schneller,günstiger und flexibler agieren.Während Großkonzerne Aufträge ins Ausland verlagern, bleibt der Mittelstand inDeutschland auf sich allein gestellt. Die kommenden 18 Monate werdenentscheiden, wer sich anpasst - und wer vom Markt verschwindet. Für KMUbesonders schwierig, weil Sie oftmals am Ende der Kette stehen und VertröstungenTag für Tag spüren.Die fünf Überlebensfaktoren im Detail1. Glasklare Positionierung - das Fundament jeder SichtbarkeitIn unsicheren Märkten gibt es keinen Raum für schwammige Botschaften. Kundenmüssen in maximal drei Sekunden verstehen, wofür Sie stehen, welches Problem Sielösen und warum Sie die beste Wahl sind.