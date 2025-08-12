    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelekom Malaysia Bhd AktievorwärtsNachrichten zu Telekom Malaysia Bhd
    Claros Technologies sichert sich über eine Wandelanleihe Finanzmittel in Höhe von 10 Millionen US-Dollar, um die weltweite Einführung der ClarosTechUV(TM)-Technologie zur PFAS-Zerstörung zu beschleunigen

    Minneapolis (ots/PRNewswire) - Strategische Mischung von Investoren treibt die
    nächste Wachstumsphase von Claros nach einem bahnbrechenden Pilotprojekt mit
    Daikin America, Inc. an.

    Claros Technologies, Inc. ("Claros"), das branchenführende Unternehmen für
    High-Flow-PFAS-Zerstörungs- und Analysetechnologien, gab heute bekannt, dass es
    sich eine Wandelanleihefinanzierung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar gesichert
    hat, um den kommerziellen Einsatz seines ClarosTechUV(TM) PFAS Destruction
    System zu beschleunigen. Die Finanzierung erfolgt in einer Zeit, in der die
    weltweiten Vorschriften verschärft werden und die Anforderungen an die
    Einhaltung der Vorschriften steigen, strafrechtliche Verfolgungen stattfinden
    und zivilrechtliche Verfahren anhängig sind, da Hersteller mit einer zunehmenden
    Überwachung hinsichtlich der Verwendung von PFAS in ihren Betrieben konfrontiert
    sind. Angesichts des steigenden Drucks, dauerhafte, kostengünstige,
    praxistaugliche Zerstörungstechnologien mit hohem Durchfluss einzusetzen, die
    ultrakurzkettige PFAS zerstören können, ist die Nachfrage nach den Lösungen von
    Claros in Nordamerika, Europa und Asien stark gestiegen.

    Die Wandelanleihe wurde von einer breiten Mischung von Investoren unterstützt,
    darunter eine erneute Beteiligung von vielen der bisherigen Geldgeber von Claros
    - unter anderem Capita3, die University of Minnesota, American Century Private
    Investments und die F. R. Bigelow Foundation - sowie von mehreren neuen
    strategischen Investoren. Das Ergebnis ist eine starke, breit gefächerte
    Koalition von Interessenvertretern, die sich für die Förderung der Mission und
    den Ausbau der Marktführerschaft von Claros einsetzen.

    Michelle Bellanca, CEO und Mitbegründerin von Claros, unterstrich die Bedeutung
    der jüngsten dynamischen Entwicklung des Unternehmens und des zu seiner
    Unterstützung gesicherten Kapitals:

    "Unser jüngstes Pilotprojekt mit Daikin America, Inc., bei dem unser
    ClarosTechUV(TM) PFAS-Zerstörungssystem eine 99,99-prozentige Zerstörung der
    anvisierten PFAS in Abwasser mit hohem Durchfluss erreichte, war ein
    entscheidender Moment für die Industrie und ein wichtiger Meilenstein für
    Claros. Dieses Pilotprojekt setzte nicht nur neue Maßstäbe für die Möglichkeiten
    einer skalierbaren, kostengünstigen und dauerhaften Zerstörung von PFAS, sondern
    bestätigte auch unsere Fähigkeit, alle PFAS-Arten (lange, kurze und ultrakurze)
    in großem Maßstab, effizient und kostengünstig zu zerstören. Das Interesse an
    Claros hat stetig zugenommen, da der regulatorische Druck zunimmt und die
    Industrie nach dauerhaften und zuverlässigen PFAS-Lösungen sucht. Das
    Daikin-Pilotprojekt war ein wichtiger Wendepunkt, und die Wandelanleihe ist
