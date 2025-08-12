Claros Technologies sichert sich über eine Wandelanleihe Finanzmittel in Höhe von 10 Millionen US-Dollar, um die weltweite Einführung der ClarosTechUV(TM)-Technologie zur PFAS-Zerstörung zu beschleunigen
Minneapolis (ots/PRNewswire) - Strategische Mischung von Investoren treibt die
nächste Wachstumsphase von Claros nach einem bahnbrechenden Pilotprojekt mit
Daikin America, Inc. an.
Claros Technologies, Inc. ("Claros"), das branchenführende Unternehmen für
High-Flow-PFAS-Zerstörungs- und Analysetechnologien, gab heute bekannt, dass es
sich eine Wandelanleihefinanzierung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar gesichert
hat, um den kommerziellen Einsatz seines ClarosTechUV(TM) PFAS Destruction
System zu beschleunigen. Die Finanzierung erfolgt in einer Zeit, in der die
weltweiten Vorschriften verschärft werden und die Anforderungen an die
Einhaltung der Vorschriften steigen, strafrechtliche Verfolgungen stattfinden
und zivilrechtliche Verfahren anhängig sind, da Hersteller mit einer zunehmenden
Überwachung hinsichtlich der Verwendung von PFAS in ihren Betrieben konfrontiert
sind. Angesichts des steigenden Drucks, dauerhafte, kostengünstige,
praxistaugliche Zerstörungstechnologien mit hohem Durchfluss einzusetzen, die
ultrakurzkettige PFAS zerstören können, ist die Nachfrage nach den Lösungen von
Claros in Nordamerika, Europa und Asien stark gestiegen.
Die Wandelanleihe wurde von einer breiten Mischung von Investoren unterstützt,
darunter eine erneute Beteiligung von vielen der bisherigen Geldgeber von Claros
- unter anderem Capita3, die University of Minnesota, American Century Private
Investments und die F. R. Bigelow Foundation - sowie von mehreren neuen
strategischen Investoren. Das Ergebnis ist eine starke, breit gefächerte
Koalition von Interessenvertretern, die sich für die Förderung der Mission und
den Ausbau der Marktführerschaft von Claros einsetzen.
Michelle Bellanca, CEO und Mitbegründerin von Claros, unterstrich die Bedeutung
der jüngsten dynamischen Entwicklung des Unternehmens und des zu seiner
Unterstützung gesicherten Kapitals:
"Unser jüngstes Pilotprojekt mit Daikin America, Inc., bei dem unser
ClarosTechUV(TM) PFAS-Zerstörungssystem eine 99,99-prozentige Zerstörung der
anvisierten PFAS in Abwasser mit hohem Durchfluss erreichte, war ein
entscheidender Moment für die Industrie und ein wichtiger Meilenstein für
Claros. Dieses Pilotprojekt setzte nicht nur neue Maßstäbe für die Möglichkeiten
einer skalierbaren, kostengünstigen und dauerhaften Zerstörung von PFAS, sondern
bestätigte auch unsere Fähigkeit, alle PFAS-Arten (lange, kurze und ultrakurze)
in großem Maßstab, effizient und kostengünstig zu zerstören. Das Interesse an
Claros hat stetig zugenommen, da der regulatorische Druck zunimmt und die
Industrie nach dauerhaften und zuverlässigen PFAS-Lösungen sucht. Das
Daikin-Pilotprojekt war ein wichtiger Wendepunkt, und die Wandelanleihe ist
