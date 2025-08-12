Claros Technologies sichert sich über eine Wandelanleihe Finanzmittel in Höhe von 10 Millionen US-Dollar, um die weltweite Einführung der ClarosTechUV(TM)-Technologie zur PFAS-Zerstörung zu beschleunigen

Minneapolis (ots/PRNewswire) - Strategische Mischung von Investoren treibt die

nächste Wachstumsphase von Claros nach einem bahnbrechenden Pilotprojekt mit

Daikin America, Inc. an.



Claros Technologies, Inc. ("Claros"), das branchenführende Unternehmen für

High-Flow-PFAS-Zerstörungs- und Analysetechnologien, gab heute bekannt, dass es

sich eine Wandelanleihefinanzierung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar gesichert

hat, um den kommerziellen Einsatz seines ClarosTechUV(TM) PFAS Destruction

System zu beschleunigen. Die Finanzierung erfolgt in einer Zeit, in der die

weltweiten Vorschriften verschärft werden und die Anforderungen an die

Einhaltung der Vorschriften steigen, strafrechtliche Verfolgungen stattfinden

und zivilrechtliche Verfahren anhängig sind, da Hersteller mit einer zunehmenden

Überwachung hinsichtlich der Verwendung von PFAS in ihren Betrieben konfrontiert

sind. Angesichts des steigenden Drucks, dauerhafte, kostengünstige,

praxistaugliche Zerstörungstechnologien mit hohem Durchfluss einzusetzen, die

ultrakurzkettige PFAS zerstören können, ist die Nachfrage nach den Lösungen von

Claros in Nordamerika, Europa und Asien stark gestiegen.







darunter eine erneute Beteiligung von vielen der bisherigen Geldgeber von Claros

- unter anderem Capita3, die University of Minnesota, American Century Private

Investments und die F. R. Bigelow Foundation - sowie von mehreren neuen

strategischen Investoren. Das Ergebnis ist eine starke, breit gefächerte

Koalition von Interessenvertretern, die sich für die Förderung der Mission und

den Ausbau der Marktführerschaft von Claros einsetzen.



Michelle Bellanca, CEO und Mitbegründerin von Claros, unterstrich die Bedeutung

der jüngsten dynamischen Entwicklung des Unternehmens und des zu seiner

Unterstützung gesicherten Kapitals:



"Unser jüngstes Pilotprojekt mit Daikin America, Inc., bei dem unser

ClarosTechUV(TM) PFAS-Zerstörungssystem eine 99,99-prozentige Zerstörung der

anvisierten PFAS in Abwasser mit hohem Durchfluss erreichte, war ein

entscheidender Moment für die Industrie und ein wichtiger Meilenstein für

Claros. Dieses Pilotprojekt setzte nicht nur neue Maßstäbe für die Möglichkeiten

einer skalierbaren, kostengünstigen und dauerhaften Zerstörung von PFAS, sondern

bestätigte auch unsere Fähigkeit, alle PFAS-Arten (lange, kurze und ultrakurze)

in großem Maßstab, effizient und kostengünstig zu zerstören. Das Interesse an

Claros hat stetig zugenommen, da der regulatorische Druck zunimmt und die

Industrie nach dauerhaften und zuverlässigen PFAS-Lösungen sucht. Das

Daikin-Pilotprojekt war ein wichtiger Wendepunkt, und die Wandelanleihe ist





