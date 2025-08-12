Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 12.08.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.08.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +6,66 %
Platz 1
Performance 1M: -9,72 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +5,85 %
Platz 2
Performance 1M: -20,34 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -5,85 %
Platz 3
Performance 1M: +12,69 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +5,74 %
Platz 4
Performance 1M: -17,16 %
CoStar Group
Tagesperformance: -5,29 %
Platz 5
Performance 1M: +8,99 %
Fortinet
Tagesperformance: +4,89 %
Platz 6
Performance 1M: -23,95 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +4,32 %
Platz 7
Performance 1M: -16,03 %
Intel
Tagesperformance: +4,26 %
Platz 8
Performance 1M: -9,03 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 9
Performance 1M: -14,18 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 10
Performance 1M: -4,06 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +3,30 %
Platz 11
Performance 1M: -8,38 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 12
Performance 1M: -10,83 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 13
Performance 1M: -7,32 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 14
Performance 1M: -11,72 %
Qualcomm
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 15
Performance 1M: -5,42 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +3,03 %
Platz 16
Performance 1M: +8,36 %
Paychex
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 17
Performance 1M: -2,42 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 18
Performance 1M: +7,02 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 19
Performance 1M: -20,35 %
Analog Devices
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 20
Performance 1M: -7,74 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 21
Performance 1M: -18,84 %
Micron Technology
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 22
Performance 1M: -0,17 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 23
Performance 1M: +7,57 %
GLOBALFOUNDRIES
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 24
Performance 1M: -22,77 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 25
Performance 1M: -6,55 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 26
Performance 1M: -9,61 %
Coca-Cola Europacific Partners
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 27
Performance 1M: -1,15 %
