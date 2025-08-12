Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 12.08.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.08.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
United Airlines Holdings
Tagesperformance: +9,58 %
Platz 1
Performance 1M: +2,48 %
Delta Air Lines (DE)
Tagesperformance: +8,27 %
Platz 2
Performance 1M: -4,89 %
Cardinal Health
Tagesperformance: -7,80 %
Platz 3
Performance 1M: -0,42 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +6,66 %
Platz 4
Performance 1M: -9,72 %
Aptiv Swiss Holdings Limited Registered
Tagesperformance: +6,52 %
Platz 5
Performance 1M: -2,95 %
Teradyne
Tagesperformance: +6,08 %
Platz 6
Performance 1M: +8,49 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -5,95 %
Platz 7
Performance 1M: +12,69 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +5,93 %
Platz 8
Performance 1M: -20,34 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: +5,82 %
Platz 9
Performance 1M: -3,10 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +5,71 %
Platz 10
Performance 1M: -17,16 %
CoStar Group
Tagesperformance: -5,16 %
Platz 11
Performance 1M: +8,99 %
Fortinet
Tagesperformance: +5,03 %
Platz 12
Performance 1M: -23,95 %
United Rentals
Tagesperformance: +4,97 %
Platz 13
Performance 1M: +8,18 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: +4,72 %
Platz 14
Performance 1M: -21,34 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +4,63 %
Platz 15
Performance 1M: +8,97 %
Mohawk Industries
Tagesperformance: +4,37 %
Platz 16
Performance 1M: +7,53 %
The Mosaic
Tagesperformance: -4,36 %
Platz 17
Performance 1M: -10,30 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 18
Performance 1M: -16,03 %
Intel
Tagesperformance: +4,22 %
Platz 19
Performance 1M: -9,03 %
Expedia Group
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 20
Performance 1M: +5,46 %
Bio-Techne
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 21
Performance 1M: -6,70 %
Vistra
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 22
Performance 1M: +2,39 %
CME Group Registered (A)
Tagesperformance: -4,02 %
Platz 23
Performance 1M: +4,58 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 24
Performance 1M: -18,82 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 25
Performance 1M: +6,14 %
Dow
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 26
Performance 1M: -28,71 %
Paycom Software
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 27
Performance 1M: +1,04 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 28
Performance 1M: -10,83 %
Paychex
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 29
Performance 1M: -2,42 %
Welltower
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 30
Performance 1M: +8,50 %
American Water Works
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 31
Performance 1M: +2,36 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 32
Performance 1M: -14,82 %
Albemarle
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 33
Performance 1M: +13,95 %
Cboe Global Markets
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 34
Performance 1M: +8,44 %
Corteva
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 35
Performance 1M: -1,20 %
Arch Capital Group
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 36
Performance 1M: +2,96 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 37
Performance 1M: -6,42 %
McKesson
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 38
Performance 1M: -4,42 %
McCormick
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 39
Performance 1M: -2,53 %
