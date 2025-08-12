Iran verfügt weiter über 400 Kilo angereichertes Uran

JERUSALEM (dpa-AFX) - Nach den Angriffen Israels und der USA auf iranische Atomanlagen war unklar, was dabei mit den mehr als 400 Kilogramm Uran mit nahezu waffentauglichem Reinheitsgrad passiert ist. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu machte in einem Interview nun klar, dass das Material nach seiner Einschätzung nicht zerstört worden sei. "Sie haben noch 400 Kilo", sagte er dem Sender "i24news". Diese Menge sei "eine notwendige, aber nicht ausreichende Bedingung für die Herstellung von Atombomben".

Israel hatte im Juni zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran geführt und mit den USA zentrale Atomanlagen bombardiert. Netanjahu sagte, das Atomprogramm Teherans sei durch die Angriffe um Jahre zurückgeworfen worden. "Sie sind gegenwärtig nicht in der Lage, die Pläne voranzutreiben, die sie wollten."