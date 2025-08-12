Infineon Technologies - Aktie steigt kräftig - 12.08.2025

Die Infineon Technologies Aktie notiert aktuell bei 36,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,75 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,67 € entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen dominiert den Automobil- und Leistungselektronikmarkt. Hauptkonkurrenten sind STMicroelectronics und NXP. Infineons Stärke liegt in der Innovationskraft und Energieeffizienz.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Infineon Technologies über einen Zuwachs von +10,86 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,94 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,05 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Infineon Technologies auf +11,55 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,33 % geändert.

Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,94 % 1 Monat -7,05 % 3 Monate +10,86 % 1 Jahr +15,92 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,04 Mrd.EUR wert.

An den Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes Verluste verzeichnen, profitieren die US-Märkte von einer optimistischen Stimmung und legen zu.

Am Dienstag hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.940 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start …

Top- und Flop-Aktien am 12.08.2025 im E-Stoxx 50.

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.