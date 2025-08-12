8849 TANK 4 geht an den Start - das robuste Telefon mit 720P-Projektor und AMOLED-Bildschirm

Nie mehr einen Filmabend verpassen, auch nicht in der Wildnis! Das TANK 4 verfügt über einen 720P-DLP-Projektor mit 100 Lumen und Autofokus, der überall gestochen scharfe Bilder liefert. Egal, ob Nutzer zelten oder eine Präsentation darbieten, dieses Handy verwandelt jede Wand in einen großen Bildschirm.

SHENZHEN, China, 12. August 2025 /PRNewswire/ -- In der Welt der mobilen Geräte war 8849 schon immer ein Symbol für Qualität und Innovation. Jetzt freut sich 8849, die neueste Ergänzung seiner Produktpalette vorstellen zu können – TANK 4. Ausgestattet mit modernsten Funktionen wird das Handy die Möglichkeiten eines robusten Telefons neu definieren.

Erleben Sie auf dem 6,78-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz butterweiche Bildläufe und leuchtende Farben. Perfekt für Spiele, Streaming oder Surfen, sorgt es auch bei direkter Sonneneinstrahlung für gestochen scharfe Bilder und ist damit eine Freude für die Augen.

Das TANK 4 verfügt über eine Vierfach-Kamera, angeführt von einem 50-MP-Sony-IMX766-Sensor für lebendige, detaillierte Aufnahmen. Eine 64-MP-Nachtsichtkamera sorgt für klare Bilder in nahezu völliger Dunkelheit, während die 32-MP-Frontkamera atemberaubende Selfies liefert. Ein 8-MP-Teleobjektiv sorgt für scharfe Fotos beim Heranzoomen. Fotografie auf Profi-Niveau, bei Tag und bei Nacht.

Das TANK 4 sprengt die Leistungsgrenzen mit atemberaubenden 24 GB RAM und 512 GB Speicherplatz, perfekt gepaart mit dem fortschrittlichen Dimensity 7300 für ultraschnelle Leistung, reibungsloses Multitasking und nahtloses Gaming – keine Verzögerung, keine Grenzen, selbst bei Dutzenden von laufenden Apps.

Ultimative Energie für unterwegs – das TANK 4 verfügt über einen Akku mit 11 600 mAh und 66-W-Schnellladefunktion sowie 25-W-Rückwärtsladefunktion zur Versorgung anderer Geräte. Er ist leicht, aber dennoch langlebig und eignet sich sowohl für Outdoor-Abenteuer als auch für den täglichen Gebrauch. Er bietet tagelang zuverlässige Leistung und unübertroffenen Komfort.

Das TANK 4 geht mit ihrer ultrahellen 1200-Lumen-Campinglampe weit über Handys hinaus – perfekt für Notfälle, Outdoor-Abenteuer oder Stromausfälle. Es läuft mit Android 14 und bietet verbesserte Sicherheit, reibungslose Leistung sowie eine intelligente Produktivität.

Das 8849 TANK 4 und das Unihertz TANK 4 sind jetzt auf Aliexpress erhältlich. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, dieses ultimative, robuste Smartphone zu besitzen.

Informationen zu 8849

8849 hat sich auf die Herstellung ultrawiderstandsfähiger Geräte spezialisiert, die auch extremen Bedingungen standhalten. Unser Ziel ist es, Abenteurer, Outdoor-Enthusiasten und Profis mit Geräten auszustatten, die militärische Widerstandsfähigkeit mit modernster Innovation verbinden. Ob in rauen Umgebungen oder bei alltäglichen Herausforderungen, 8849 bietet kompromisslose Leistung, außergewöhnliche Akkulaufzeit und einzigartige Outdoor-Funktionen – wahre Langlebigkeit geht nie zu Lasten der Funktionalität.

Kontaktinformationen

E-Mail: support@8849tech.com

Tel.: +86 18676755187

Video – https://www.youtube.com/watch?v=6E_7axTKhSI

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/8849-tank-4-geht-an-den-start--das-robuste-telefon-mit-720p-projektor-und-amoled-bildschirm-302526192.html