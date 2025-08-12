Aktien New York Schluss
Rekorde für Nasdaq und S&P 500 nach Inflationsdaten
- Inflationsdaten pushen US-Börsen auf Rekordhöhen.
- Nasdaq 100 und S&P 500 erreichen neue Höchststände.
- Dow Jones steigt, bleibt aber unter Vorjahresniveau.
NEW YORK (dpa-AFX) - Inflationsdaten haben am Dienstag die US-Börsen angeschoben. Der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 erreichten Rekordhöhen. Auch der Leitindex Dow Jones Industrial legte deutlich zu, ihm fehlt aber noch etwas bis zu seinem Höchststand von Ende vergangenen Jahres.
In den Vereinigten Staaten tritt die Inflation trotz höherer Zölle auf der Stelle, wie Daten für den Monat Juli zeigten. Die Auswirkungen durch die Tarife hielten sich in Grenzen, kommentierten die Ökonomen der ING Bank. Dies mache für die US-Notenbank den Weg frei, die Zinsen im September zu senken.
Nach dem verhaltenen Wochenauftakt war die Stimmung in New York daher am Dienstag gut. Der Dow beendete den Handel mit plus 1,10 Prozent auf 44.458,61 Punkten. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,33 Prozent auf 23.839,20 Punkte hoch. Der S&P 500 gewann 1,13 Prozent auf 6.445,76 Zähler./ajx/he
NVO ist für mich halt ein Beispiel wie Börse funktioniert und wie meine Herangehensweise ist. Muss Gewinne mitnehmen und werde es nie zu einem Tenbagger bringen. Verrechne dann wenn - wie meist möglich -Positionen im Minus sind, die rausfliegen. Einen Gedanken dazu noch, ab einer gewissen Depotgröße sind dann zig Tausend Gewinne dabei und davon gehört ein Viertel dem Staat über die Kapitalertrags-Steuer. Beim Minimieren dieser Steuer passieren natürlich Fehler und man wirft Positionen raus, die später ins Plus laufen. Alternative ist die Vererbung und in den Durcheinander der Erbschaft bekommt der Staat seinen Anteil. Kann man auch anstreben, aber ich möchte auch nicht ca 50 Positionen vererben.
Es gibt einen sehr guten Artikel, allerdings hinter der paywall:
1.Eli Lillys Zepbound überholt Novo Nordisks Wegovy in den USA bei wöchentlichen Verschreibungen. Vorteile: Höherer Gewichtsverlust und (aus meiner Sicht entscheidend... viele Patienten bevorzugen Zepbound (Eli Lilly), weil es verträglicher ist. Weniger Probleme bei den üblichen Magen-Darm-Trakt Geschichten wie Übelkeit, Verstopfung oder Erbrechen.
2.In den USA produzieren sogenannte Compounding-Apotheken Nachahmerprodukte. Diese Kopien werden unter Ausnahmeregelungen zu deutlich günstigeren Preisen über Plattformen wie Hims oder Henry Meds verkauft. Seit Ende Mai 2025 von der FDA zwar eingeschränkt, dennoch gibt es Ausnahmen, die offenbar eine unklare Marktsituation schafft. Es wird geschätzt, dass bis zu 30% des Marktes aus diesen Nachahmerprodukten besteht.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif Novo Nordisk ist stärker betroffen als Eli Lilly, da etwa 80% der Kopien Novo betreffen. Eine Theorie: Die US-Regierung lässt das stillschweigend zu, weil es Eli Lilly als US-Unternehmen weniger betroffen ist.
Börsenguru bin ich definitiv nicht aber >60 und damit alt. Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, wird Karl Valentin zugeschrieben, ist aber auch für die Börse relevant.