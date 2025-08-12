Wirtschaft
US-Börsen legen nach Inflationsdaten kräftig zu
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.446 Punkten 1,1 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 23.839 Punkten 1,3 Prozent im Plus.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1675 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8565 Euro zu haben.
Der Goldpreis stieg leicht an, am Abend wurden für eine Feinunze 3.347 US-Dollar gezahlt (+0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 92,17 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 66,12 US-Dollar, das waren 51 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
NVO ist für mich halt ein Beispiel wie Börse funktioniert und wie meine Herangehensweise ist. Muss Gewinne mitnehmen und werde es nie zu einem Tenbagger bringen. Verrechne dann wenn - wie meist möglich -Positionen im Minus sind, die rausfliegen. Einen Gedanken dazu noch, ab einer gewissen Depotgröße sind dann zig Tausend Gewinne dabei und davon gehört ein Viertel dem Staat über die Kapitalertrags-Steuer. Beim Minimieren dieser Steuer passieren natürlich Fehler und man wirft Positionen raus, die später ins Plus laufen. Alternative ist die Vererbung und in den Durcheinander der Erbschaft bekommt der Staat seinen Anteil. Kann man auch anstreben, aber ich möchte auch nicht ca 50 Positionen vererben.
Es gibt einen sehr guten Artikel, allerdings hinter der paywall:
1.Eli Lillys Zepbound überholt Novo Nordisks Wegovy in den USA bei wöchentlichen Verschreibungen. Vorteile: Höherer Gewichtsverlust und (aus meiner Sicht entscheidend... viele Patienten bevorzugen Zepbound (Eli Lilly), weil es verträglicher ist. Weniger Probleme bei den üblichen Magen-Darm-Trakt Geschichten wie Übelkeit, Verstopfung oder Erbrechen.
2.In den USA produzieren sogenannte Compounding-Apotheken Nachahmerprodukte. Diese Kopien werden unter Ausnahmeregelungen zu deutlich günstigeren Preisen über Plattformen wie Hims oder Henry Meds verkauft. Seit Ende Mai 2025 von der FDA zwar eingeschränkt, dennoch gibt es Ausnahmen, die offenbar eine unklare Marktsituation schafft. Es wird geschätzt, dass bis zu 30% des Marktes aus diesen Nachahmerprodukten besteht.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif Novo Nordisk ist stärker betroffen als Eli Lilly, da etwa 80% der Kopien Novo betreffen. Eine Theorie: Die US-Regierung lässt das stillschweigend zu, weil es Eli Lilly als US-Unternehmen weniger betroffen ist.
Börsenguru bin ich definitiv nicht aber >60 und damit alt. Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, wird Karl Valentin zugeschrieben, ist aber auch für die Börse relevant.