US-Börsen legen nach Inflationsdaten kräftig zu

NVO ist für mich halt ein Beispiel wie Börse funktioniert und wie meine Herangehensweise ist. Muss Gewinne mitnehmen und werde es nie zu einem Tenbagger bringen. Verrechne dann wenn - wie meist möglich -Positionen im Minus sind, die rausfliegen. Einen Gedanken dazu noch, ab einer gewissen Depotgröße sind dann zig Tausend Gewinne dabei und davon gehört ein Viertel dem Staat über die Kapitalertrags-Steuer. Beim Minimieren dieser Steuer passieren natürlich Fehler und man wirft Positionen raus, die später ins Plus laufen. Alternative ist die Vererbung und in den Durcheinander der Erbschaft bekommt der Staat seinen Anteil. Kann man auch anstreben, aber ich möchte auch nicht ca 50 Positionen vererben.

Erwähnenswert ist halt auch die Dauer des Investments, NVO vor dem Split gekauft, heißt dass mich meine derzeitige Position nichts gekostet hat und dann erträgt man Unheil besser, das ist ja der Vorteil wenn man jung anfängt mit Aktien.

@ Allianz ist auch meine größte Position - und die könnte man auch vererbenBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif

@ Im Alltag schauen die Patienten auf die absolute Gewichtsreduktion und da reichen die Pfunde durch Wegovy für ein gutes Gefühl. Habe ja NVO vor den Zahlen aufgestockt weil die Basis der Erträge mit Insulin weiter intakt ist und die Gewichtsabnahme ein add-on ist. Denke aber auch, dass die Untertreibung nach unten anhält und die Analysten einen Grund dafür finden.

@ verrückte Zeiten keine Frage - Argument für Edelmetall Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif aber als meine Stuttgarter den Hessen die Meisterschaft geklaut haben gab es den legendären Stepi mit " Lebbe geht weiter"







