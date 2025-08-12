    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group
    JPMORGAN stuft Gea Group auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 49 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach den Zahlen für das zweite Quartal und der Anhebung des Ausblicks erhöhte Analyst Akash Gupta am Dienstag seine Schätzungen für den Anlagenbauer. Mit den Margen habe Gea positiv überrascht. Die Bewertung hält er aber für unattraktiv./rob/ajx/he/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 20:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 20:34 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 67,10EUR auf Lang & Schwarz (12. August 2025, 22:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Akash Gupta
    Analysiertes Unternehmen: Gea Group
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 55
    Kursziel alt: 49
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



