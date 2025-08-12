JPMORGAN stuft Gea Group auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 49 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach den Zahlen für das zweite Quartal und der Anhebung des Ausblicks erhöhte Analyst Akash Gupta am Dienstag seine Schätzungen für den Anlagenbauer. Mit den Margen habe Gea positiv überrascht. Die Bewertung hält er aber für unattraktiv./rob/ajx/he/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 20:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 20:34 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 67,10EUR auf Lang & Schwarz (12. August 2025, 22:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

