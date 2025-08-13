BarrierBreak im Gartner Market Guide for Digital Accessibility 2025 ausgezeichnet

MUMBAI, Indien, 13. August 2025 /PRNewswire/ -- BarrierBreak, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für digitale Barrierefreiheit, ist stolz darauf, als repräsentativer Anbieter in den Gartner Market Guide for Digital Accessibility 2025 aufgenommen worden zu sein. Diese Auszeichnung unterstreicht die einzigartige Fähigkeit von BarrierBreak, skalierbare, menschenzentrierte Lösungen für digitale Barrierefreiheit anzubieten, die auf Technologie basieren und von Experten mithilfe künstlicher Intelligenz perfektioniert werden.

BarrierBreak verfolgt die Vision, die digitale Landschaft voranzubringen, um Erlebnisse für behinderte Menschen zu ermöglichen. Für BarrierBreak muss Barrierefreiheit ganzheitlich, inklusiv und wirkungsvoll sein. Aus unserer Sicht spiegelt die Aufnahme des Unternehmens in den diesjährigen Gartner Market Guide seine Führungsrolle bei der Schaffung integrativer digitaler Ökosysteme wider, die über reine Checklisten hinausreichen. Der Schwerpunkt liegt auf der Priorisierung von Empathie, Benutzerfreundlichkeit und Compliance in Bezug auf die Barrierefreiheit von Web, Mobil und Dokumenten.

„Die Auszeichnung durch Gartner bestätigt unsere Human-First-Philosophie, bei der die Erkenntnisse und das Einfühlungsvermögen menschlicher Experten durch die Geschwindigkeit und den Umfang der Automatisierung und KI verstärkt werden", so Shilpi Kapoor, Gründer und CEO von BarrierBreak. „Dabei geht es uns nicht allein um die Erfüllung von Regulierungsvorschriften. Für uns müssen digitale Erlebnisse wirklich inklusiv und für alle nutzbar sein."

Im Market Guide 2025 heißt es:

„Die heutigen Plattformen werden immer intelligenter, proaktiver und unternehmensgerechter. Sie bieten eine Kombination aus Automatisierung, KI-gestützten Erkenntnissen und menschenzentrierten Tools, die Unternehmen dabei helfen, Barrierefreiheit über den gesamten Softwareentwicklungszyklus hinweg zu operationalisieren." – Gartner Market Guide for Digital Accessibility, 2025

BarrierBreak basiert auf den Grundsätzen der Kombination von Technologie und Vielfalt der Belegschaft und beschäftigt ein Team, das zu etwa 40 % aus Menschen mit Behinderungen besteht und Kunden in 14 Ländern betreut. BarrierBreak befähigt Unternehmen dazu, die Einhaltung von Vorschriften wie WCAG, ADA, EAA und Section 508 zu gewährleisten und gleichzeitig die Barrierefreiheit in den Lebenszyklus der Softwareentwicklung einzubetten.