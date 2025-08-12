    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelekom Malaysia Bhd AktievorwärtsNachrichten zu Telekom Malaysia Bhd
    RepTrak ernennt Thierry D'Hers und Catherine Hernandez-Blades zu Mitgliedern des Board of Directors

    Boston (ots/PRNewswire) - Die The RepTrak Company(TM), weltweit führender
    Anbieter von Reputationsinformationen, gibt mit Stolz die Ernennung von Thierry
    D'Hers und Catherine Hernandez-Blade s zu Mitgliedern ihres Board of Directors
    bekannt. Diese strategischen Ernennungen unterstreichen das Engagement von
    RepTrak, sein Angebot im Bereich Reputationsmanagement mit modernsten
    Technologien, KI-gestützten Erkenntnissen und Produktinnovationen auszubauen.

    Thierry D'Hers

    Thierry D'Hers verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen
    Produktinnovation, technische Leitung und Beratung. Er ist vor allem für seine
    grundlegende Rolle bei Tableau bekannt, wo er dazu beitrug, die
    Datenvisualisierungsplattform PowerBI des Unternehmens zu einem weltweit
    führenden Anbieter von Business Intelligence auszubauen. Zuletzt war er als
    Chief Product & Engineering Officer bei Vivun tätig. D'Hers hat außerdem mehrere
    Technologieunternehmen beraten, darunter Pigment, Radar, Indico Labs und
    Headwaters Economics, und dabei strategische Positionen sowohl in
    unternehmensorientierten als auch in missionsorientierten Technologieunternehmen
    bekleidet.

    "RepTrak befindet sich in einer einzigartigen Position an der Schnittstelle
    zwischen Technologie, Daten und Vertrauen", so D'Hers. "Ich freue mich sehr, dem
    Vorstand in einer Zeit beizutreten, in der Innovation und KI die Art und Weise
    verändern, wie Unternehmen die Wahrnehmung ihrer Stakeholder steuern. Ich freue
    mich darauf, zum Wachstum der weltweit leistungsstärksten
    Reputationsinformationsplattform beizutragen."

    Catherine Hernandez-Blades

    Catherine Hernandez-Blades verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz in den
    Bereichen Finanzdienstleistungen, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Technologie
    und Regierung. Derzeit ist sie als unabhängige Verwaltungsratsmitglied bei
    CoreCivic, Inc. tätig, wo sie Mitglied des Nominierungs- und Governance- sowie
    des Risikoausschusses ist.

    Zuvor hatte sie Führungspositionen in drei Fortune-500-Unternehmen inne: Chief
    Marketing and Communications Officer bei SAIC, Aflac und Flex. Darüber hinaus
    ist sie EMMY®-Preisträgerin, Cannes Lions-Preisträgerin, Forbes Top 50 Global
    CMO und die erste und einzige amerikanische Preisträgerin der Relations 4 the
    Future-Medaille in Davos.

    "Da ich seit über einem Jahrzehnt in mehreren Fortune-500-Unternehmen auf die
    Produkte und Dienstleistungen von RepTrak vertraue, kann ich mich persönlich für
    den immensen Wert der Plattform verbürgen. Sie quantifiziert nicht nur die
    geschäftlichen Auswirkungen der Teams, sondern spielt auch eine entscheidende
