RepTrak ernennt Thierry D'Hers und Catherine Hernandez-Blades zu Mitgliedern des Board of Directors

Boston (ots/PRNewswire) - Die The RepTrak Company(TM), weltweit führender

Anbieter von Reputationsinformationen, gibt mit Stolz die Ernennung von Thierry

D'Hers und Catherine Hernandez-Blade s zu Mitgliedern ihres Board of Directors

bekannt. Diese strategischen Ernennungen unterstreichen das Engagement von

RepTrak, sein Angebot im Bereich Reputationsmanagement mit modernsten

Technologien, KI-gestützten Erkenntnissen und Produktinnovationen auszubauen.



Thierry D'Hers





Thierry D'Hers verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den BereichenProduktinnovation, technische Leitung und Beratung. Er ist vor allem für seinegrundlegende Rolle bei Tableau bekannt, wo er dazu beitrug, dieDatenvisualisierungsplattform PowerBI des Unternehmens zu einem weltweitführenden Anbieter von Business Intelligence auszubauen. Zuletzt war er alsChief Product & Engineering Officer bei Vivun tätig. D'Hers hat außerdem mehrereTechnologieunternehmen beraten, darunter Pigment, Radar, Indico Labs undHeadwaters Economics, und dabei strategische Positionen sowohl inunternehmensorientierten als auch in missionsorientierten Technologieunternehmenbekleidet."RepTrak befindet sich in einer einzigartigen Position an der Schnittstellezwischen Technologie, Daten und Vertrauen", so D'Hers. "Ich freue mich sehr, demVorstand in einer Zeit beizutreten, in der Innovation und KI die Art und Weiseverändern, wie Unternehmen die Wahrnehmung ihrer Stakeholder steuern. Ich freuemich darauf, zum Wachstum der weltweit leistungsstärkstenReputationsinformationsplattform beizutragen."Catherine Hernandez-BladesCatherine Hernandez-Blades verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz in denBereichen Finanzdienstleistungen, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Technologieund Regierung. Derzeit ist sie als unabhängige Verwaltungsratsmitglied beiCoreCivic, Inc. tätig, wo sie Mitglied des Nominierungs- und Governance- sowiedes Risikoausschusses ist.Zuvor hatte sie Führungspositionen in drei Fortune-500-Unternehmen inne: ChiefMarketing and Communications Officer bei SAIC, Aflac und Flex. Darüber hinausist sie EMMY®-Preisträgerin, Cannes Lions-Preisträgerin, Forbes Top 50 GlobalCMO und die erste und einzige amerikanische Preisträgerin der Relations 4 theFuture-Medaille in Davos."Da ich seit über einem Jahrzehnt in mehreren Fortune-500-Unternehmen auf dieProdukte und Dienstleistungen von RepTrak vertraue, kann ich mich persönlich fürden immensen Wert der Plattform verbürgen. Sie quantifiziert nicht nur diegeschäftlichen Auswirkungen der Teams, sondern spielt auch eine entscheidende