RepTrak ernennt Thierry D'Hers und Catherine Hernandez-Blades zu Mitgliedern des Board of Directors
Boston (ots/PRNewswire) - Die The RepTrak Company(TM), weltweit führender
Anbieter von Reputationsinformationen, gibt mit Stolz die Ernennung von Thierry
D'Hers und Catherine Hernandez-Blade s zu Mitgliedern ihres Board of Directors
bekannt. Diese strategischen Ernennungen unterstreichen das Engagement von
RepTrak, sein Angebot im Bereich Reputationsmanagement mit modernsten
Technologien, KI-gestützten Erkenntnissen und Produktinnovationen auszubauen.
Thierry D'Hers
Thierry D'Hers verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen
Produktinnovation, technische Leitung und Beratung. Er ist vor allem für seine
grundlegende Rolle bei Tableau bekannt, wo er dazu beitrug, die
Datenvisualisierungsplattform PowerBI des Unternehmens zu einem weltweit
führenden Anbieter von Business Intelligence auszubauen. Zuletzt war er als
Chief Product & Engineering Officer bei Vivun tätig. D'Hers hat außerdem mehrere
Technologieunternehmen beraten, darunter Pigment, Radar, Indico Labs und
Headwaters Economics, und dabei strategische Positionen sowohl in
unternehmensorientierten als auch in missionsorientierten Technologieunternehmen
bekleidet.
"RepTrak befindet sich in einer einzigartigen Position an der Schnittstelle
zwischen Technologie, Daten und Vertrauen", so D'Hers. "Ich freue mich sehr, dem
Vorstand in einer Zeit beizutreten, in der Innovation und KI die Art und Weise
verändern, wie Unternehmen die Wahrnehmung ihrer Stakeholder steuern. Ich freue
mich darauf, zum Wachstum der weltweit leistungsstärksten
Reputationsinformationsplattform beizutragen."
Catherine Hernandez-Blades
Catherine Hernandez-Blades verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz in den
Bereichen Finanzdienstleistungen, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Technologie
und Regierung. Derzeit ist sie als unabhängige Verwaltungsratsmitglied bei
CoreCivic, Inc. tätig, wo sie Mitglied des Nominierungs- und Governance- sowie
des Risikoausschusses ist.
Zuvor hatte sie Führungspositionen in drei Fortune-500-Unternehmen inne: Chief
Marketing and Communications Officer bei SAIC, Aflac und Flex. Darüber hinaus
ist sie EMMY®-Preisträgerin, Cannes Lions-Preisträgerin, Forbes Top 50 Global
CMO und die erste und einzige amerikanische Preisträgerin der Relations 4 the
Future-Medaille in Davos.
"Da ich seit über einem Jahrzehnt in mehreren Fortune-500-Unternehmen auf die
Produkte und Dienstleistungen von RepTrak vertraue, kann ich mich persönlich für
den immensen Wert der Plattform verbürgen. Sie quantifiziert nicht nur die
geschäftlichen Auswirkungen der Teams, sondern spielt auch eine entscheidende
