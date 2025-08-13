Pole Star Global erwirbt Clearwater Dynamics und erweitert damit die Echtzeit-Risikoaufklärung für Schifffahrts- und Versicherungsmärkte

Diese strategische Übernahme stärkt die Führungsposition von Pole Star im Bereich der maritimen Lageerfassung und kombiniert die Kompetenzen von Clearwater in den Bereichen Echtzeit-Risikomonitoring für Schiffe und Seeversicherung mit dem Fachwissen von Pole Star in den Bereichen Einhaltung gesetzlicher Vorschriften , Reiseoptimierung , Dark-Vessel-Erkennung und maritime Datenanalyse . Der Vertrag markiert außerdem den Einstieg von Pole Star in den Bereichder Seeversicherung und ermöglicht eine beispiellose Integration von operativen, regulatorischen und versicherungstechnischen Informationen.

LONDON, 12. August 2025 /PRNewswire/ -- Pole Star Global, der Weltmarktführer für maritime Informationslösungen, hat heute die Übernahme von Clearwater Dynamics bekannt gegeben, einem britischen Innovator im Bereich Echtzeit-Risikoinformationen für die Schifffahrt und Entwickler von Coral — der führenden Plattform für das Management von Risiken in der Seeversicherung.

Die Coral-Plattform von Clearwater bietet Versicherern und Maklern leistungsstarke Tools zur Bewertung, Überwachung und Meldung von Risiken in Echtzeit – eine entscheidende Funktion angesichts der weltweit zunehmenden geopolitischen Spannungen und maritimen Bedrohungen. Diese Funktionen ergänzen direkt die Mission von Pole Star, durch Transparenz und verwertbare Informationen einen sicheren globalen Handel zu gewährleisten.

„Diese Akquisition ist eine natürliche Erweiterung unserer Vision", erklärte Bob Skea, Geschäftsführer von Pole Star Global. „Pole Star ermöglicht es Regierungen, Reedereien und Finanzinstituten, in einer zunehmend komplexen Welt sicher und regelkonform zu agieren. Clearwater Dynamics stellt Schiffsbetreibern, Seeversicherern und Maklern dieselben Echtzeit-Informationen zur Verfügung und schafft so ein nahtloses, datenreiches Ökosystem, das die operativen, regulatorischen und versicherungstechnischen Ebenen des maritimen Risikos abdeckt."

Die Integration erweitert außerdem die proprietäre Datenplattform DOMAIN von Pole Star um neue First-Party-Datenquellen aus dem Betriebsnetzwerk von Clearwater und verbessert damit die prädiktive Analyse in den Bereichen Leistung, Risiko und Nachhaltigkeit.

„Durch den Beitritt zu Pole Star können wir die Kapazitäten von Coral erweitern und ein größeres globales Publikum erreichen", erklärte Will Unwin, Geschäftsführer von Clearwater Dynamics. „Gemeinsam werden wir unsere Kunden in die Lage versetzen, schnellere und sicherere Entscheidungen in der risikoreichen und anspruchsvollen Welt der maritimen Logistik und Versicherung zu treffen."

Die Übernahme unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Pole Star in der Entwicklung modernster Technologien, die die Integrität und Widerstandsfähigkeit des globalen Handels unterstützen.

Pole Star Global ist ein weltweit führender Anbieter von maritimen Informationsdiensten und liefert Daten- und Analyselösungen, die Compliance, Sicherheit, Gefahrenabwehr und Nachhaltigkeit unterstützen. Pole Star genießt das Vertrauen von Regierungen, Finanzinstituten, Versicherern und Reedereien und ermöglicht einen sicheren Handel und maritime Lageerfassung auf der ganzen Welt.

Clearwater Dynamics ist ein Unternehmen für maritime Risikoinformationen, das sich auf die Echtzeit-Lageerfassung in risikoreichen Umgebungen spezialisiert hat. Die Flaggschiff-Plattform Coral ist die führende Lösung für das Management von Risiken im Bereich der Seeversicherung und unterstützt Versicherer und Makler dabei, Risiken in globalen Schifffahrtskorridoren zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern.

