    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGartner AktievorwärtsNachrichten zu Gartner
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    BarrierBreak im Gartner® Market Guide for Digital Accessibility 2025 ausgezeichnet

    Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - BarrierBreak, ein weltweit führender Anbieter
    von Lösungen für digitale Barrierefreiheit, ist stolz darauf, als
    repräsentativer Anbieter in den Gartner® Market Guide for Digital Accessibility
    2025 aufgenommen worden zu sein. Diese Auszeichnung unterstreicht die
    einzigartige Fähigkeit von BarrierBreak, skalierbare, menschenzentrierte
    Lösungen für digitale Barrierefreiheit anzubieten, die auf Technologie basieren
    und von Experten mithilfe künstlicher Intelligenz perfektioniert werden.

    BarrierBreak verfolgt die Vision, die digitale Landschaft voranzubringen, um
    Erlebnisse für behinderte Menschen zu ermöglichen. Für BarrierBreak muss
    Barrierefreiheit ganzheitlich, inklusiv und wirkungsvoll sein. Aus unserer Sicht
    spiegelt die Aufnahme des Unternehmens in den diesjährigen Gartner Market Guide
    seine Führungsrolle bei der Schaffung integrativer digitaler Ökosysteme wider,
    die über reine Checklisten hinausreichen. Der Schwerpunkt liegt auf der
    Priorisierung von Empathie, Benutzerfreundlichkeit und Compliance in Bezug auf
    die Barrierefreiheit von Web, Mobil und Dokumenten.

    " Die Auszeichnung durch Gartner bestätigt unsere Human-First-Philosophie, bei
    der die Erkenntnisse und das Einfühlungsvermögen menschlicher Experten durch die
    Geschwindigkeit und den Umfang der Automatisierung und KI verstärkt werden ", so
    Shilpi Kapoor , Gründer und CEO von BarrierBreak. "Dabei geht es uns nicht
    allein um die Erfüllung von Regulierungsvorschriften. Für uns müssen digitale
    Erlebnisse wirklich inklusiv und für alle nutzbar sein."

    Im Market Guide 2025 heißt es:

    "Die heutigen Plattformen werden immer intelligenter, proaktiver und
    unternehmensgerechter. Sie bieten eine Kombination aus Automatisierung,
    KI-gestützten Erkenntnissen und menschenzentrierten Tools, die Unternehmen dabei
    helfen, Barrierefreiheit über den gesamten Softwareentwicklungszyklus hinweg zu
    operationalisieren." - Gartner Market Guide for Digital Accessibility, 2025

    BarrierBreak basiert auf den Grundsätzen der Kombination von Technologie und
    Vielfalt der Belegschaft und beschäftigt ein Team, das zu etwa 40 % aus Menschen
    mit Behinderungen besteht und Kunden in 14 Ländern betreut. BarrierBreak
    befähigt Unternehmen dazu, die Einhaltung von Vorschriften wie WCAG, ADA, EAA
    und Section 508 zu gewährleisten und gleichzeitig die Barrierefreiheit in den
    Lebenszyklus der Softwareentwicklung einzubetten.

    Gewährleistung der Barrierefreiheit mithilfe der A11yNow-Plattform

    Das Herzstück der BarrierBreak-Strategie ist die A11yNow-Plattform
    (https://www.barrierbreak.com/a11ynow/) , die Unternehmen hilft, die Konformität
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BarrierBreak im Gartner® Market Guide for Digital Accessibility 2025 ausgezeichnet BarrierBreak, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für digitale Barrierefreiheit, ist stolz darauf, als repräsentativer Anbieter in den Gartner® Market Guide for Digital Accessibility 2025 aufgenommen worden zu sein. Diese Auszeichnung …