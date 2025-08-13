BarrierBreak im Gartner® Market Guide for Digital Accessibility 2025 ausgezeichnet
Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - BarrierBreak, ein weltweit führender Anbieter
von Lösungen für digitale Barrierefreiheit, ist stolz darauf, als
repräsentativer Anbieter in den Gartner® Market Guide for Digital Accessibility
2025 aufgenommen worden zu sein. Diese Auszeichnung unterstreicht die
einzigartige Fähigkeit von BarrierBreak, skalierbare, menschenzentrierte
Lösungen für digitale Barrierefreiheit anzubieten, die auf Technologie basieren
und von Experten mithilfe künstlicher Intelligenz perfektioniert werden.
BarrierBreak verfolgt die Vision, die digitale Landschaft voranzubringen, um
Erlebnisse für behinderte Menschen zu ermöglichen. Für BarrierBreak muss
Barrierefreiheit ganzheitlich, inklusiv und wirkungsvoll sein. Aus unserer Sicht
spiegelt die Aufnahme des Unternehmens in den diesjährigen Gartner Market Guide
seine Führungsrolle bei der Schaffung integrativer digitaler Ökosysteme wider,
die über reine Checklisten hinausreichen. Der Schwerpunkt liegt auf der
Priorisierung von Empathie, Benutzerfreundlichkeit und Compliance in Bezug auf
die Barrierefreiheit von Web, Mobil und Dokumenten.
von Lösungen für digitale Barrierefreiheit, ist stolz darauf, als
repräsentativer Anbieter in den Gartner® Market Guide for Digital Accessibility
2025 aufgenommen worden zu sein. Diese Auszeichnung unterstreicht die
einzigartige Fähigkeit von BarrierBreak, skalierbare, menschenzentrierte
Lösungen für digitale Barrierefreiheit anzubieten, die auf Technologie basieren
und von Experten mithilfe künstlicher Intelligenz perfektioniert werden.
BarrierBreak verfolgt die Vision, die digitale Landschaft voranzubringen, um
Erlebnisse für behinderte Menschen zu ermöglichen. Für BarrierBreak muss
Barrierefreiheit ganzheitlich, inklusiv und wirkungsvoll sein. Aus unserer Sicht
spiegelt die Aufnahme des Unternehmens in den diesjährigen Gartner Market Guide
seine Führungsrolle bei der Schaffung integrativer digitaler Ökosysteme wider,
die über reine Checklisten hinausreichen. Der Schwerpunkt liegt auf der
Priorisierung von Empathie, Benutzerfreundlichkeit und Compliance in Bezug auf
die Barrierefreiheit von Web, Mobil und Dokumenten.
" Die Auszeichnung durch Gartner bestätigt unsere Human-First-Philosophie, bei
der die Erkenntnisse und das Einfühlungsvermögen menschlicher Experten durch die
Geschwindigkeit und den Umfang der Automatisierung und KI verstärkt werden ", so
Shilpi Kapoor , Gründer und CEO von BarrierBreak. "Dabei geht es uns nicht
allein um die Erfüllung von Regulierungsvorschriften. Für uns müssen digitale
Erlebnisse wirklich inklusiv und für alle nutzbar sein."
Im Market Guide 2025 heißt es:
"Die heutigen Plattformen werden immer intelligenter, proaktiver und
unternehmensgerechter. Sie bieten eine Kombination aus Automatisierung,
KI-gestützten Erkenntnissen und menschenzentrierten Tools, die Unternehmen dabei
helfen, Barrierefreiheit über den gesamten Softwareentwicklungszyklus hinweg zu
operationalisieren." - Gartner Market Guide for Digital Accessibility, 2025
BarrierBreak basiert auf den Grundsätzen der Kombination von Technologie und
Vielfalt der Belegschaft und beschäftigt ein Team, das zu etwa 40 % aus Menschen
mit Behinderungen besteht und Kunden in 14 Ländern betreut. BarrierBreak
befähigt Unternehmen dazu, die Einhaltung von Vorschriften wie WCAG, ADA, EAA
und Section 508 zu gewährleisten und gleichzeitig die Barrierefreiheit in den
Lebenszyklus der Softwareentwicklung einzubetten.
Gewährleistung der Barrierefreiheit mithilfe der A11yNow-Plattform
Das Herzstück der BarrierBreak-Strategie ist die A11yNow-Plattform
(https://www.barrierbreak.com/a11ynow/) , die Unternehmen hilft, die Konformität
der die Erkenntnisse und das Einfühlungsvermögen menschlicher Experten durch die
Geschwindigkeit und den Umfang der Automatisierung und KI verstärkt werden ", so
Shilpi Kapoor , Gründer und CEO von BarrierBreak. "Dabei geht es uns nicht
allein um die Erfüllung von Regulierungsvorschriften. Für uns müssen digitale
Erlebnisse wirklich inklusiv und für alle nutzbar sein."
Im Market Guide 2025 heißt es:
"Die heutigen Plattformen werden immer intelligenter, proaktiver und
unternehmensgerechter. Sie bieten eine Kombination aus Automatisierung,
KI-gestützten Erkenntnissen und menschenzentrierten Tools, die Unternehmen dabei
helfen, Barrierefreiheit über den gesamten Softwareentwicklungszyklus hinweg zu
operationalisieren." - Gartner Market Guide for Digital Accessibility, 2025
BarrierBreak basiert auf den Grundsätzen der Kombination von Technologie und
Vielfalt der Belegschaft und beschäftigt ein Team, das zu etwa 40 % aus Menschen
mit Behinderungen besteht und Kunden in 14 Ländern betreut. BarrierBreak
befähigt Unternehmen dazu, die Einhaltung von Vorschriften wie WCAG, ADA, EAA
und Section 508 zu gewährleisten und gleichzeitig die Barrierefreiheit in den
Lebenszyklus der Softwareentwicklung einzubetten.
Gewährleistung der Barrierefreiheit mithilfe der A11yNow-Plattform
Das Herzstück der BarrierBreak-Strategie ist die A11yNow-Plattform
(https://www.barrierbreak.com/a11ynow/) , die Unternehmen hilft, die Konformität
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte