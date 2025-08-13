BarrierBreak im Gartner® Market Guide for Digital Accessibility 2025 ausgezeichnet

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - BarrierBreak, ein weltweit führender Anbieter

von Lösungen für digitale Barrierefreiheit, ist stolz darauf, als

repräsentativer Anbieter in den Gartner® Market Guide for Digital Accessibility

2025 aufgenommen worden zu sein. Diese Auszeichnung unterstreicht die

einzigartige Fähigkeit von BarrierBreak, skalierbare, menschenzentrierte

Lösungen für digitale Barrierefreiheit anzubieten, die auf Technologie basieren

und von Experten mithilfe künstlicher Intelligenz perfektioniert werden.



BarrierBreak verfolgt die Vision, die digitale Landschaft voranzubringen, um

Erlebnisse für behinderte Menschen zu ermöglichen. Für BarrierBreak muss

Barrierefreiheit ganzheitlich, inklusiv und wirkungsvoll sein. Aus unserer Sicht

spiegelt die Aufnahme des Unternehmens in den diesjährigen Gartner Market Guide

seine Führungsrolle bei der Schaffung integrativer digitaler Ökosysteme wider,

die über reine Checklisten hinausreichen. Der Schwerpunkt liegt auf der

Priorisierung von Empathie, Benutzerfreundlichkeit und Compliance in Bezug auf

die Barrierefreiheit von Web, Mobil und Dokumenten.







der die Erkenntnisse und das Einfühlungsvermögen menschlicher Experten durch die

Geschwindigkeit und den Umfang der Automatisierung und KI verstärkt werden ", so

Shilpi Kapoor , Gründer und CEO von BarrierBreak. "Dabei geht es uns nicht

allein um die Erfüllung von Regulierungsvorschriften. Für uns müssen digitale

Erlebnisse wirklich inklusiv und für alle nutzbar sein."



Im Market Guide 2025 heißt es:



"Die heutigen Plattformen werden immer intelligenter, proaktiver und

unternehmensgerechter. Sie bieten eine Kombination aus Automatisierung,

KI-gestützten Erkenntnissen und menschenzentrierten Tools, die Unternehmen dabei

helfen, Barrierefreiheit über den gesamten Softwareentwicklungszyklus hinweg zu

operationalisieren." - Gartner Market Guide for Digital Accessibility, 2025



BarrierBreak basiert auf den Grundsätzen der Kombination von Technologie und

Vielfalt der Belegschaft und beschäftigt ein Team, das zu etwa 40 % aus Menschen

mit Behinderungen besteht und Kunden in 14 Ländern betreut. BarrierBreak

befähigt Unternehmen dazu, die Einhaltung von Vorschriften wie WCAG, ADA, EAA

und Section 508 zu gewährleisten und gleichzeitig die Barrierefreiheit in den

Lebenszyklus der Softwareentwicklung einzubetten.



Gewährleistung der Barrierefreiheit mithilfe der A11yNow-Plattform



Das Herzstück der BarrierBreak-Strategie ist die A11yNow-Plattform

Das Herzstück der BarrierBreak-Strategie ist die A11yNow-Plattform
(https://www.barrierbreak.com/a11ynow/) , die Unternehmen hilft, die Konformität





