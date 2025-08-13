    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Stuttgarter Zeitung' zu 100 Tagen Schwarz-Rot

    Für Sie zusammengefasst
    • Mutlosigkeit prägt die große Koalition Schwarz-Rot.
    • Angst vor Entscheidungen führt zu politischer Lähmung.
    • Selbstzweifel schwächen das Vertrauen in die Demokratie.

    STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu 100 Tagen Schwarz-Rot:

    "Das grundlegende Problem von Schwarz-Rot ist die Mutlosigkeit. Die große Koalition ist längst eine kleine. Aus Angst davor, tatsächlich die letzte Patrone der Demokratie zu sein, macht sie sich in dem, was sie sich selbst und den Menschen zutraut, noch kleiner. Der Schütze am Elfmeterpunkt - um einmal ein weniger martialisches Bild zu wählen - schießt meist dann am Tor vorbei, wenn er sich die ganze Zeit über nur Gedanken darüber macht, was passiert, wenn es schiefgeht."/DP/jha



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Stuttgarter Zeitung' zu 100 Tagen Schwarz-Rot "Stuttgarter Zeitung" zu 100 Tagen Schwarz-Rot: "Das grundlegende Problem von Schwarz-Rot ist die Mutlosigkeit. Die große Koalition ist längst eine kleine. Aus Angst davor, tatsächlich die letzte Patrone der Demokratie zu sein, macht sie sich in …