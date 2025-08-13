    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Nürnberger Zeitung' zu Bayerns Bürokratieabbau

    • Söder-Regierung priorisiert unliebsame Bürokratieposten.
    • Bürokratieabbau wird oft nur theoretisch angegangen.
    • Praktische Umsetzung bleibt in Bayern unklar.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Bayerns Bürokratieabbau:

    "Im Einzelfall lässt sich der Verdacht nicht von der Hand weisen, die Söder-Regierung gehe bevorzugt an solche Bürokratieposten heran, die ihr politisch kein Herzensanliegen sind. Grundsätzlich bleibt aber schon die Beobachtung, dass es dem Bürokratieabbau geht wie den Windmühlen: woanders gern, aber nicht hier."/DP/jha



