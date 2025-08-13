Neubauprojekte bei der Bahn unverzichtbar

BERLIN (dpa-AFX) - Der Verband Güterbahnen warnt die Bundesregierung davor, den Neubau von Strecken zu vernachlässigen. Geschäftsführerin Neele Wesseln sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Kapazitätssteigernde Neu- und Ausbauprojekte sind für den Schienengüterverkehr unverzichtbar, wenn die politisch gewollte Verkehrsverlagerung gelingen soll. Die derzeitige Netzkapazität reicht schon heute nicht aus, um wachsende Güterverkehre aufzunehmen - Flaschenhälse blockieren wichtige Korridore und mindern die Zuverlässigkeit."



Daher dürfe der Neu- und Ausbau nicht gegen den Bestandserhalt ausgespielt werden. "Sonst fahren wir auf Dauer durch Nadelöhre: Das Netz bleibt zu klein für die Nachfrage, und Wachstum findet auf der Straße statt. Das ist bereits heute ein ernsthaftes Problem."