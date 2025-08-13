    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Rhein-Zeitung' zu 100 Tage Schwarz-Rot

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD muss nach Ampel-Missmanagement überzeugen.
    • Union kämpft mit interner Kommunikation und Führung.
    • Merz braucht zweiten Anlauf für erfolgreiche Kanzlerschaft.

    KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu 100 Tage Schwarz-Rot:

    "Die SPD war in der unbeliebtesten Regierung, der Ampel, in der Hauptverantwortung. Die jetzigen SPD-Vorsitzenden und ihr Fraktionschef müssen nun beweisen, dass sie es besser können. Es ist erstaunlich, wie schnell die Partei das Missmanagement der Ampel und den dadurch mitverursachten Aufstieg der AfD vergessen hat. Und auch bei der Union wundert man sich. Hatte man doch aufgrund von internen Scharmützeln die Wahl 2021 verloren. Warum dann nach wie vor - jüngst beim Thema Waffenlieferungen an Israel - die interne Kommunikation versagt, bleibt ein Rätsel. Merz ist Kanzler und das nicht vor den Gnaden einer CSU. Wer Führung bestellt, bekommt sie auch. Bei Olaf Scholz hat das nicht funktioniert. Es wäre dem Land zu gönnen, dass Merz dabei erfolgreicher ist. Er braucht aber einen zweiten Anlauf."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

