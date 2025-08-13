Aufnahmestopp gefährdet Leben in Russland und Belarus

BERLIN (dpa-AFX) - Vertreter von Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass mit dem Ende von sogenannten Bundesaufnahmeprogrammen vorerst auch keine Visa für Regimegegner aus Russland oder Belarus mehr ausgestellt werden. "Das ist eine absolut unerklärliche Entscheidung", sagte die in Berlin lebende Gründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, Irina Scherbakowa, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Sie sei gegen politische Emigranten gerichtet.

Der Geschäftsführer der Organisation Libereco, Marco Fieber, sagte dem RND: "Der Stopp der Bundesaufnahmeprogramme gefährdet auch Menschenleben in Belarus." Viele Menschen säßen dort monate- oder jahrelang in Haft. Wer in Deutschland aufgenommen werde, könne dem entgehen, so Fieber, dessen Organisation sich für Schutzsuchende aus Belarus engagiert.