    Pressestimme

    'Münchner Merkur' zu 100 Tage Merz

    Für Sie zusammengefasst
    • Koalition steht vor großen Problemen und Hoffnungen.
    • Gefahr des Rückfalls in alte Muster ist erkennbar.
    • Schuldenkoalition muss deutlich mehr Ergebnisse liefern.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu 100 Tage Merz:

    "Die Probleme, vor denen die Koalition steht, sind so groß wie die Hoffnungen, die auf ihr ruhen. Doch die Gefahr, in alte Muster zurückzufallen, ist schon jetzt erkennbar. Die SPD-Sozialministerin schreibt die Verantwortung für die Umsetzung einer Rentenreform sicherheitshalber schon mal den Nachfolgern zu, die Union hat ihre eigene Fraktion nur bedingt im Griff und gestritten wird auch schon wieder nahe am Ampel-Niveau. Fazit: Diese Schuldenkoalition muss weit mehr liefern."/DP/jha



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
