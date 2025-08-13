MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu 100 Tage Merz:

"Die Probleme, vor denen die Koalition steht, sind so groß wie die Hoffnungen, die auf ihr ruhen. Doch die Gefahr, in alte Muster zurückzufallen, ist schon jetzt erkennbar. Die SPD-Sozialministerin schreibt die Verantwortung für die Umsetzung einer Rentenreform sicherheitshalber schon mal den Nachfolgern zu, die Union hat ihre eigene Fraktion nur bedingt im Griff und gestritten wird auch schon wieder nahe am Ampel-Niveau. Fazit: Diese Schuldenkoalition muss weit mehr liefern."/DP/jha



