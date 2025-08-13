    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Trump-Putin-Gipfel

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump-Putin-Gipfel birgt große Risiken für Europa.
    • Frieden in der Ukraine ist für Europa von Interesse.
    • Trump zeigt Ungeduld, will schnell entscheiden.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Trump-Putin-Gipfel:

    "Aus europäischer Sicht bleibt der bevorstehende Trump-Putin-Gipfel eine Veranstaltung mit Risiken und Nebenwirkungen, und zwar ziemlich großen. Wege zum Frieden zu suchen ist auch im Interesse Europas, der Krieg in der Ukraine dauert schon viel zu lange. Aber Trump kann eben nicht aus seiner Haut, das hat sich jetzt noch einmal auf einer Pressekonferenz gezeigt. Er sagt allen Ernstes, dass er vermutlich in den ersten zwei Minuten des Treffens entscheiden könne, ob eine Einigung möglich sei. Da kommen wieder seine Ungeduld und sein Mangel an Sorgfalt zum Ausdruck, die schon in den Zollverhandlungen wichtige Fragen offenließen. (.) Die einzige gute Nachricht ist, dass es keinen amerikanischen Alleingang geben soll. Zumindest will Trump mit der Ukraine und den Europäern sprechen, vor und nach dem Treffen. (.)"/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    
