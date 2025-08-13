    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Südkurier' zum Stopp von Waffenhilfen an Israel

    Für Sie zusammengefasst
    • Kritische Stimmen zu Waffenhilfen an Israel sind wichtig.
    • Deutschland trägt historische Verantwortung für Israel.
    • Rüstungsbeziehungen betreffen vor allem große Systeme.

    KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zum Stopp von Waffenhilfen an Israel:

    "(.) Dass es kritische Stimmen gibt, ist im Grunde beruhigend. Deutschland steht in einer historischen Verantwortung zu Israel, und die Rüstungshilfen haben eine Tradition, die bis in die 50er-Jahre zurückreicht. Es waren Waffen, über die sich die beiden Länder einander annäherten. Dennoch sollten es die Zuwortmelder nicht übertreiben. Israels Armee ist im Kampf gegen die Hamas keineswegs von deutschen Handfeuerwaffen abhängig. Die echte Musik in den Rüstungsbeziehungen spielt ganz woanders: bei mtu-Panzermotoren vom Bodensee, modernen U-Booten und Korvetten. Hier ändert sich an der Zusammenarbeit indes gar nichts. Vor diesem Hintergrund ist Merz' Entscheidung nur ein Signal."/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
