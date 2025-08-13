    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFormycon AktievorwärtsNachrichten zu Formycon
    Formycon: Prognose bestätigt, Working Capital steigt!

    Formycon blickt optimistisch in die Zukunft: Die Jahresprognose für 2025 steht fest, unterstützt durch eine erfolgreiche Unternehmensanleihe und strategische Entwicklungen in der Biosimilar-Pipeline.

    Foto: adobe.stock.com
    • Formycon bestätigt die Jahresprognose für 2025 nach planmäßiger Geschäftsentwicklung und hebt das Working Capital aufgrund einer überzeichneten 70 Mio. € Unternehmensanleihe an.
    • Ein starkes zweites Halbjahr wird erwartet, mit der Etablierung von FYB202 und der Verpartnerung von FYB206 als zentrale Werttreiber.
    • Die Patientenrekrutierung für die Phase-I-Studie von FYB206 wurde erfolgreich abgeschlossen, was die Führungsrolle im Wettbewerb um ein Keytruda-Biosimilar unterstreicht.
    • Im ersten Halbjahr 2025 erzielte Formycon Umsatzerlöse von rund 9,0 Mio. €, ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, der auf eine projektbedingte Übergangsphase zurückzuführen ist.
    • Das Nettoumlaufvermögen (Working Capital) betrug zum 30. Juni 2025 rund 17,0 Mio. €, wobei die Prognose für das Jahr 2025 auf 55,0 Mio. € bis 65,0 Mio. € angehoben wurde.
    • Formycon plant, bis 2026 oder spätestens 2027 ein positives EBITDA zu erreichen, und hat im Juni 2025 eine Unternehmensanleihe über 70 Mio. € emittiert, um die Biosimilar-Pipeline weiterzuentwickeln.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Formycon ist am 13.08.2025.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.215,09PKT (-0,02 %).


