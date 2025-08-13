Formycon: Prognose bestätigt, Working Capital steigt!
Formycon blickt optimistisch in die Zukunft: Die Jahresprognose für 2025 steht fest, unterstützt durch eine erfolgreiche Unternehmensanleihe und strategische Entwicklungen in der Biosimilar-Pipeline.
Foto: adobe.stock.com
- Formycon bestätigt die Jahresprognose für 2025 nach planmäßiger Geschäftsentwicklung und hebt das Working Capital aufgrund einer überzeichneten 70 Mio. € Unternehmensanleihe an.
- Ein starkes zweites Halbjahr wird erwartet, mit der Etablierung von FYB202 und der Verpartnerung von FYB206 als zentrale Werttreiber.
- Die Patientenrekrutierung für die Phase-I-Studie von FYB206 wurde erfolgreich abgeschlossen, was die Führungsrolle im Wettbewerb um ein Keytruda-Biosimilar unterstreicht.
- Im ersten Halbjahr 2025 erzielte Formycon Umsatzerlöse von rund 9,0 Mio. €, ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, der auf eine projektbedingte Übergangsphase zurückzuführen ist.
- Das Nettoumlaufvermögen (Working Capital) betrug zum 30. Juni 2025 rund 17,0 Mio. €, wobei die Prognose für das Jahr 2025 auf 55,0 Mio. € bis 65,0 Mio. € angehoben wurde.
- Formycon plant, bis 2026 oder spätestens 2027 ein positives EBITDA zu erreichen, und hat im Juni 2025 eine Unternehmensanleihe über 70 Mio. € emittiert, um die Biosimilar-Pipeline weiterzuentwickeln.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Formycon ist am 13.08.2025.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.215,09PKT (-0,02 %).
-3,98 %
-3,91 %
-13,87 %
+3,72 %
-48,01 %
-69,02 %
+3,10 %
+1,52 %
+185,78 %
ISIN:DE000A1EWVY8WKN:A1EWVY
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte