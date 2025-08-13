Grand City Properties legt weiter zu - Gewinnziel bestätigt
- Starke Nachfrage nach Wohnraum treibt Nettomieten an.
- Nettomieterlöse steigen um 1% auf 212,8 Millionen Euro.
- Gewinn von 210 Millionen Euro nach Verlust im Vorjahr.
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Eine starke Nachfrage nach Wohnraum hat der Aroundtown -Tochter Grand City Properties im ersten Halbjahr Auftrieb gegeben. Trotz der Verkäufe von Immobilien kletterten die Nettomieterlöse in den ersten sechs Monaten um ein Prozent auf 212,8 Millionen Euro, wie der SDax-Konzern am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Der operative Gewinn (FFO1) legte ebenfalls um ein Prozent auf knapp 94,8 Millionen Euro zu. Für das laufende Jahr peilt der Immobilienkonzern weiterhin einen operativen Gewinn von 185 Millionen bis 195 Millionen Euro an.
Unter dem Strich erwirtschaftete das Unternehmen dank einer Aufwertung des Immobilienportfolios einen Gewinn von fast 210 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte Grand City Properties noch einen Verlust von knapp 74 Millionen Euro wegen einer Abwertung des Immobilienbestands gemacht./mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 24.142 auf Lang & Schwarz (12. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +1,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 5,00 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 3,0000EUR was eine Bandbreite von -38,82 %/-8,23 % bedeutet.
Community Beiträge zu Grand City Properties - A1JXCV - LU0775917882
