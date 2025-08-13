Grand City Properties legt weiter zu - Gewinnziel bestätigt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 24.142 auf Lang & Schwarz (12. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +1,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 5,00 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 3,0000EUR was eine Bandbreite von -38,82 %/-8,23 % bedeutet.