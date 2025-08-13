    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFormycon AktievorwärtsNachrichten zu Formycon
    Formycon bestätigt nach Umsatzrückgang Prognose

    Für Sie zusammengefasst
    • Formycon verzeichnete Umsatzrückgang auf 9 Mio. Euro.
    • Meilensteinzahlungen und Erstattungen sanken stark.
    • Prognose für zweite Jahreshälfte bleibt optimistisch.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PLANEGG-MARTINSRIED (dpa-AFX) - Der Biosimilar-Hersteller Formycon hat im ersten Halbjahr deutlich geringere Umsätze verzeichnet. Das Unternehmen begründete dies am Mittwoch mit einem Rückgang bei den Meilensteinzahlungen und bei Erstattungen von Entwicklungsleistungen. So lag der Umsatz in den ersten sechs Monaten bei 9 Millionen Euro, nach 26,9 Millionen Euro ein Jahr zuvor, wie Formycon mitteilte. Dabei verzeichnete das Unternehmen weiter Verluste: Das Minus beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich um eine Million auf 17,9 Millionen Euro.

    Formycon geht von einem Anziehen der Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte aus. Dann sollen auch die Umsätze aus der Erfolgsbeteiligung des bereits zugelassenen Biosimilars FYB202 steigen, insbesondere im vierten Quartal. Das Unternehmen bekräftigte daher seine Prognose für das laufende Jahr./nas/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Formycon Aktie

    Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,98 % und einem Kurs von 25,30 auf Lang & Schwarz (12. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Formycon Aktie um -1,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Formycon bezifferte sich zuletzt auf 423,95 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +67,01 %/+112,94 % bedeutet.




