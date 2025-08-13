Formycon bestätigt nach Umsatzrückgang Prognose

friedwart68 schrieb 24.02.25, 08:27

Hallo Ori,

vielen Dank für Deine Antwort.

Dass Du das Totenglöckchen läutest, habe ich auch nicht so verstanden. Du stellst einfach die beiden Kernfragen nach Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und angemessener Marktkapitalisierung. Da ist Deine konstruktiv kritische Auseinandersetzung mit der Thematik äusserst hilfreich.





""Erwartest Du keinen Effekt hinsichtlich der Marktvolumina durch die fallenden Preise ? Sprich mehr Patienten bzw. mehr Verordnungen fangen die zurückgehenden Umsätze wieder auf ?"



-> Da fehlt mir das nötige Wissen über das US-Gesundheitssystem. Das die Umsätze bislang aber so hoch waren, zeigt ja, daß die Krankenkassen durchaus bereit bzw. verpflichtet waren, die hohen Medikamentenkosten zu zahlen. Das ein Arzt ein Medikament verweigert, weil es zu teuer ist, kann ich mir schwer vorstellen. Wie da die einzelnen Zuzahlungsregelungen sind, weiß ich allerdings nicht. Natürlich kann eine Preissenkung theoretisch neue Patientengruppen erschließen. Das dürfte einen 66 %-Price Cut allerdings nur zu geringen Teilen abfedern."





Grundsätzlich bin ich da bei Dir. Ich glaube auch nicht, dass die starke Preisreduzierung darüber auszugleichen ist. Trotzdem sehe ich da durchaus noch Umsatzpotential. Es geht nicht nur um die Verschreibung durch den Arzt und die grundsätzliche Übernahme der Kosten. Ähnlich wie bei den privaten Krankenversicherungen in Deutschland haben auch die Versicherungen in den USA unterschiedliche Tarife. Wichtige Aspekte dabei:

1. In Abhängigkeit vom gewählten Tarif sind Medikamente nicht erstattungsfähig.

2. Erstattungsfähigkeit setzt ein PBM Listing voraus.

3. Die Selbstbeteiligung bei Kosten für Medikamente ist teilweise extrem hoch. Medicare hat die jährliche maximale Selbstbeteiligung im Rahmen des Inflation Reduction Act nun von 8.000$ auf 2.000$ gesenkt. Gleichzeitig wird für Patienten die Möglichkeit geschaffen, Kosten für Medikamente in Raten abzuzahlen. Patienten haben teilweise auf den Kauf von hochpreisigen Medikamenten aufgrund der hohen Selbstbeteiligung trotz Verschreibung verzichtet.



Durch die Preisreduzierungen und die geänderte Politik sollte es durchaus noch ein Potential an Patienten in den USA geben. Gleichzeitig haben die Versicherer einen höheren Anreiz, günstigere Medikamente in ihre Listen der erstattungsfähigen Medikamente aufzunehmen, wenn die Patientenselbstbeteiligung sinkt und die Versicherer höhere Kosten zu tragen haben.

Zudem gibt Medicare für 2023 Kosten in Höhe von knapp 3 Mrd $ für Stelara Verschreibungen an. Die Anzahl der betroffenen Versicherten betrug dabei 23.000. Für Stelara gibt J&J in 2023 einen Gesamterlös in Höhe von knapp 7 Mrd $ an. 23.000 Patienten standen also für etwas mehr als 40% der Umsätze.

In den USA leiden etwa 8 Mio Menschen unter Psoriasis. 20 - 30% davon unter mittelschwerer bis schwerer Form. 3,5 Mio Menschen sind an Crohn oder Colitis Ulcerosa erkrankt. Selbst wenn man in Betracht zieht, dass es natürlich noch andere Medikamente und Versicherer auf dem Markt gibt, signalisiert aus meiner Sicht die Zahl von 23.000 Stelara Patienten bei Medicare im Verhälltis zu den Gesamterkrankungen, dass auch in den USA noch ein erhebliches Patienteintransparente npotential vorhanden ist.

Oder begehe ich hier einen totalen Denkfehler ?



Das größere Problem scheint mir das PBM System in den USA zu sein. Schön zu sehen am Beispiel von Humira. Stand Anfang 2025 haben die Biosimilars trotz massiver Preisreduzierungen (bs zu 85%) insgesamt gerade mal etwas über 20% an Marktanteilen gewonnen. Begründet wird dies durch den PBM dominierten Markt. AbbVie hat beispielsweise den Versicherern angekündigt, gewährte Rabatte auf andere Medikamente zu streichen, sollte man statt Humira Biosimilars zur Verschreibung empfehlen. Zusätzlich besteht für die PBMs ein Anreiz, hochpreisigere Medikamente auf die Listen zu nehmen, um den eigenen Gewinn durch dann höher ausgehandelte Rabatte zu maximieren. Konsequenz: Die Biosimilars schaffen es kaum auf die Listen der PBMs. Grundsätzlich natürlich schlechte Aussichten für Stelara Biosimilars. Sollte die Politik aber weitere Initiativen starten, dieses System aufzulösen, werden auch hier Marktpotentiale frei. Erste Bestrebungen hat es bereits gegeben. Etwas Bewegung ist in den Markt gekommen. Die PBMs sind durch ihre intransparente und Rebate und Listing Policy unter Druck geraten. Zusätzlich engagieren sie sich teilweise selbst im Biosimilarmarkt ( siehe CVS, Sandoz, Cordavis), weil sie sich davon Kosten- bzw Gewinnvorteile versprechen.

Mein Fazit:

- Marktpotential ist trotz der massiven Preisreduzierung da.

- Die durch die PBM dominierten Märkte sind für Biosimilars nur schwer zugänglich. Hier ist politische Hilfe und ein kompetenter Vertriebspartner notwendig.

Dieser Artikel fasst Problematik PBMs ganz gut zusammen und signalisiert gleichzeitig , dass hier Bewegung in die Gesetzgebung kommen wird.



https://www.cnbc.com/2025/01/26/trump-health-care-plan-likely-good-for-pharmaceutical-companies.html



Das muss nicht zwingend alles positiv für Formycon sein. Es dürfte aber zumindest einen einfacheren Marktzugang bewirken. Genauso aber natürlich für alle Wettbewerber. Aber besser einen kleinen Marktanteil als gar keinen.







""Deine Kalkulationen suggerieren, dass immer der weltweite Gesamtmarkt von entsprechenden Preisreduzierungen betroffen ist. Sind die Preise in den Non-US Märkten nicht sowieso deutlich niederiger und der ausgelöste Preisdruck dort damit auch erheblich geringer ?"



-> Das ist sicher so. Ich beschäftige mich etwas intensiver mit Telix - einem australischen Radiopharmazie-Unternehmen. Diese haben mit Illuccix ein Medikament am US-Markt, welches nunmehr auch in der EU zugelassen ist. In einer Veröffentlichung, die ich allerdings auf die Schnelle nicht wiederfinde, wurde das zusätzliche Umsatzpotential für den ROW - also alle Länder außerhalb der USA - auf zusätzliche 30 % geschätzt. Das zeigt, wie extrem das Preisniveau in den USA ist. Heißt, dort sind auch die potentiellen Gewinne extrem im Vergleich zu Europa. Und zwar im prozentualen Bereich noch extremer, da ja ein gewisser Grundanteil an Kosten (Medikamentenherstellung, Overheads, Entwicklungskosten) gleich bleibt, unabhängig davon, wo das Produkt verkauft wird. Insofern dürfte eine potentielle Kürzung des Ladenpreises um 66 % in den USA einen erheblich höheren Abwärtshebel auf den Firmengewinn haben als eine gleichhohe Kürzung außerhalb der USA.



In Europa wiederum sind die Margen ohnehin sehr schmal. Im Hauptmarkt Deutschland sogar so schmal, daß, wie man ja des öfteren lesen konnte, sich die Herstellung gängiger Allerweltsarzneimittel (z.B. Fiebersaft für Kinder -> https://www.progenerika.de/news/marktverengung-fiebersaft/) überhaupt nicht mehr lohnt, und eingestellt wird. Für Monopolmedikamente wie zukünftig Illuccix düfte das allerdings deutlich weniger gelten als für Biosimilars, wo ja meist mehrere Medikamente mit quasi einheitlichen Ergebnissen mit einem schon am Markt etablierten Originalpräparat konkurrieren. Damit sind sie in den Low Return-Bereich der Generika einzuordnen.





"Sollte nicht gerade FYB202 durch den (laut Wertpapierprospekt) noch im 1. HJ anstehenden Vermarktungsstart in EU, UK und Canada die negative US Entwicklung zumindest teilweise ausgleichen ?"





-> Neue Absatzmärkte sind natürlich immer positiv zu sehen. Und bestimmt kann man wegbrechende Umsätze in den USA damit teilweise ausgleichen. Die Frage ist halt, wie hoch dieser Anteil ist. Angesichts der oben geschilderten Marktsituation eher gering, würde ich vermuten."







Auch hier gebe ich Dir grundsätzlich recht. In Bezug auf Stelara/FYB202 ist der Hauptteil der Kosten ( die Entwicklungskosten) allerdings längst angefallen und verbucht. Die üben also keinen zusätzlichen Druck mehr auf die Margen dieses Produktes aus. Es geht nur noch darum, wieviel Marktanteile zu welchem Preis gewonnen werden können. Der Formycon zustehende Anteil der Gesamtumsätze an FYB202 fließt dem Unternehmen also ohne größere produktbezogene Kosten direkt zu. Wo die Umsätze generiert werden, ist also bezogen auf FYB202 erstmal nicht relevant. Betriebswirtschaftlich sicher nicht ganz korrekt. Im Moment interessiert aber doch nur wieviel Cash Formycon nach dem Start der Kommerzialisierung generieren kann.

J&J gibt die in 2024 erzielten Stelara Gesamterlöse mit 10,3 Mrd $ an. Die US Erlöse werden mit 6,7 Mrd $ und die ROW Erlöse mit 3,6 Mrd $ angegeben. Der größte Teil der 3,6Mrd $ dürfte wohl auf Europa fallen. Möglicherweise besteht in Europa also ein ähnlich hohes UmsatzPotential wie in den USA, da die die Preireduzierungen ausgehend von einem niedrigeren Niveau deutlich geringer ausfallen könnten. Einzuräumen ist allerdings, dass Alvotech den europäischen Markt schon längere Zeit erfolgreich mit seinem Podukt UZPRUVO bedient. Auch in Europa dürfte FYB202 damit kein Selbstläufer sein.

Grundsätzlich bleibt es dabei, dass für Formycon bzgl. FYB202 immer noch ordentliche Ertragspotentiale vorhanden sind.

Die entscheidenden Faktoren für den Vermarktungserfolg in den USA sind dabei:

1. Die politischen Entwicklungen und Neuregelungen im Gesundheitssystem insbesondere die PBM Marktmechanismen betreffend.

2. Die zu erwartenden Preisreduzierungen.

3. Die Qualität des Vertriebspartners.

Offensichtlich hat das Formycon Management alle 3 Faktoren bisher zu optimistisch eingeschätzt. Eine Anpassung unmittelbar vor Vermarktungsstart führt zu Vertrauensverlust in die Managementqualität. Womit hat man sich denn in den letzten Monaten beschäftigt ? Die Entwicklungen konnte man zumindest teilweise schon seit längerer Zeit beobachten. Dieser Vertrauensverlust trägt möglicherweise mehr zum aktuellen Kursdebakel bei als die tatsächlichen wirtschaftlichen Folgen.

Damit sind wir wieder bei Deiner Frage nach der derzeit fairen Marktkapitalisierung. Das muss wohl jeder für sich selbst beantworten.