Stabile Entwicklung: thyssenkrupp nucera überzeugt im Q3
Thyssenkrupp nucera setzt im dritten Quartal 2024/2025 neue Maßstäbe und zeigt eindrucksvoll, wie man durch strategische Akquisitionen und Innovationen in der Elektrolysebranche die Nase vorn behält.
Foto: thyssenkrupp nucera
- thyssenkrupp nucera verzeichnete im dritten Quartal 2024/2025 eine stabile operative Geschäftsentwicklung und erhöhte Umsatz und Gewinn in den ersten neun Monaten dank verbesserter Bruttomarge und striktem Kostenmanagement.
- Das Unternehmen stärkte seine Wettbewerbsposition durch den Erwerb des Hochdruck-Elektrolyse-Spezialisten Green Hydrogen Systems (GHS) und eine strategische Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IKTS.
- Der Umsatz im dritten Quartal sank um 22% auf 184 Mio. Euro, während der Umsatz in den ersten neun Monaten um 9% auf 663 Mio. Euro stieg.
- Das EBIT im dritten Quartal sank auf 0 Mio. Euro, während es in den ersten neun Monaten von –13 Mio. Euro auf 4 Mio. Euro stieg, hauptsächlich aufgrund eines profitableren Projektmixes im gH2-Segment.
- thyssenkrupp nucera bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 mit einem erwarteten Konzern-Umsatz zwischen 850 Mio. und 920 Mio. Euro und einem EBIT zwischen –7 Mio. und 7 Mio. Euro.
- Das Unternehmen investierte weiterhin stark in Forschung und Entwicklung, insbesondere in die Alkalische Wasserelektrolyse (AWE) und die Hochtemperatur-Elektrolyse SOEC, mit einem F&E-Aufwand von 24 Mio. Euro in den ersten neun Monaten.
Der nächste wichtige Termin, Q3/9M-Ergebnis 2024/2025, bei thyssenkrupp nucera ist am 13.08.2025.
Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,7550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,10 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.215,09PKT (-0,02 %).
+0,10 %
-1,41 %
-8,31 %
-3,27 %
+14,41 %
-52,06 %
ISIN:DE000NCA0001WKN:NCA000
