Springer Nature: Starkes Wachstum 2025 – Prognose steigt!
Springer Nature setzt neue Maßstäbe: Mit beeindruckendem Wachstum und innovativen KI-Tools gestaltet das Unternehmen die Zukunft der Wissenschaftspublikationen.
- Springer Nature verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein starkes organisches Umsatzwachstum von 6 % und ein organisches Wachstum des bereinigten Betriebsergebnisses von 10 %.
- Das Segment Research war der Hauptwachstumstreiber mit einem Umsatzwachstum von 7 %, wobei das Zeitschriftenportfolio stärker als der Markt wuchs.
- Der Free Cash Flow verbesserte sich um 51 % auf € 204 Millionen, und der Verschuldungsgrad wurde auf 1,9x gesenkt.
- Springer Nature hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben, mit erwarteten Umsatzerlösen zwischen € 1.930 Millionen und € 1.960 Millionen und einem bereinigten Betriebsergebnis zwischen € 540 Millionen und € 560 Millionen.
- Das Unternehmen hat Fortschritte bei KI-Tools gemacht, darunter der neue KI-gestützte Nature Research Assistant, der den Publikationsprozess verbessern soll.
- Springer Nature hat 17 transformative Vereinbarungen unterzeichnet, um den Übergang zu Open Access zu beschleunigen, und plant die Einführung neuer Zeitschriften, darunter zwei neue Nature-Titel für Anfang 2026.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2025, bei Springer Nature ist am 13.08.2025.
Der Kurs von Springer Nature lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,750EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.215,09PKT (-0,02 %).
0,00 %
+8,47 %
+5,98 %
+11,98 %
-9,78 %
ISIN:DE000SPG1003WKN:SPG100
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte