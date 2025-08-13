E.ON: Investitionsoffensive treibt Wachstum an!
E.ON startet kraftvoll ins Jahr 2025: Mit einem deutlichen EBITDA-Anstieg und erhöhten Investitionen treibt der Energieriese die Energiewende voran und setzt auf zukunftssichere Netzlösungen.
Foto: Mona Wenisch - dpa
- E.ON verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 ein bereinigtes Konzern-EBITDA von 5,5 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 13 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die Investitionen in die Energiewende wurden um 11 % auf 3,2 Milliarden Euro erhöht, um den Netzausbau, die Modernisierung und Digitalisierung zu fördern.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 sieht ein bereinigtes Konzern-EBITDA zwischen 9,6 und 9,8 Milliarden Euro und einen bereinigten Konzernüberschuss zwischen 2,85 und 3,05 Milliarden Euro vor.
- E.ON setzt sich für eine zukunftsfähige Netzregulierung in Deutschland ein, um Investitionen in die Energiewende zu ermöglichen und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
- Im Geschäftsfeld Energy Networks stieg das bereinigte EBITDA auf 4,0 Milliarden Euro, getrieben durch beschleunigte Investitionen und temporäre Volumeneffekte.
- E.ON plant zwischen 2024 und 2028 Investitionen von insgesamt 43 Milliarden Euro, davon 35 Milliarden Euro im Netzgeschäft, um die Energiewende voranzutreiben.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei E.ON ist am 13.08.2025.
Der Kurs von E.ON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,898EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,11 % im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,890EUR das entspricht einem Minus von -0,05 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.174,50PKT (+0,13 %).
-0,16 %
-2,66 %
-0,02 %
+6,95 %
+29,33 %
+68,69 %
+60,69 %
+49,36 %
+1.041,47 %
ISIN:DE000ENAG999WKN:ENAG99
