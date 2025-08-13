TUI: Rekordergebnis im Q3 – EBIT-Prognose für 2025 angehoben!
TUI AG erreicht im dritten Quartal 2025 neue Höhen mit Rekordergebnissen und einem Umsatzplus von 7,1 %.
Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa
- TUI AG hat im dritten Quartal 2025 das beste Ergebnis erzielt, angetrieben durch Rekordergebnisse im Bereich Urlaubserlebnisse und den positiven Effekt der späteren Osterferien.
- Der Umsatz im dritten Quartal 2025 stieg um 7,1 % auf 6,2 Milliarden Euro, unterstützt durch gestiegene Volumina, höhere Preise und eine robuste Nachfrage.
- Das bereinigte EBIT der TUI Group stieg im dritten Quartal 2025 um 88,7 Millionen Euro auf 320,6 Millionen Euro, wobei alle Segmente zum Wachstum beitrugen.
- Die Nettoverschuldung verringerte sich zum 30. Juni 2025 um 0,2 Milliarden Euro auf 1,9 Milliarden Euro.
- TUI hat ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 250 Millionen Euro platziert, um Flugzeugleasingverträge vorzeitig abzulösen und die operative Effizienz zu verbessern.
- Die Prognose für das bereinigte EBIT im Geschäftsjahr 2025 wurde auf +9 bis 11 % angehoben, basierend auf der starken Entwicklung und positiven Indikationen für Juli.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei TUI ist am 13.08.2025.
Der Kurs von TUI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,9500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,06 % im Plus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,9530EUR das entspricht einem Plus von +0,04 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.206,19PKT (-0,56 %).
