PVA TePla: Auftragsboom & Margenplus im H1 2025!

PVA TePla verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Rückgang des Konzernumsatzes auf 119,6 Mio. EUR im Vergleich zu 135,3 Mio. EUR im Vorjahr, jedoch stieg der Auftragseingang um 43% auf 103,6 Mio. EUR.

Die Bruttomarge verbesserte sich auf 33,3% gegenüber 31,3% im Vorjahr, was auf einen günstigen Produktmix und Effizienzsteigerungen zurückzuführen ist.

Die Kooperation mit dem Forschungsinstitut imec wurde verlängert und erweitert, um alle Metrologielösungen von PVA TePla einzubeziehen.

PVA TePla bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2025, erwartet jedoch, dass Umsatz und EBITDA am unteren Ende der Bandbreiten liegen werden.

Im Segment Semiconductor Systems stieg der Auftragseingang um 27% auf 64,2 Mio. EUR, während das Segment Industrial Systems einen Anstieg um 79% auf 39,4 Mio. EUR verzeichnete.

Sebastian Gonsior hat seit dem 1. August 2025 die Leitung des Bereichs Investor Relations übernommen, während Dr. Gert Fisahn den Bereich Public Affairs verantwortet.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei PVA TePla ist am 13.08.2025.

