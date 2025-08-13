Hohe Investitionen in Netzausbau schieben Eon an - Ziele bestätigt
- Eon steigert Investitionen um 11% auf 3,2 Mrd. Euro.
- 2,5 Mrd. Euro fließen in den Ausbau des Energienetzes.
- Ebitda wächst um 13% auf 5,5 Mrd. Euro im Halbjahr.
ESSEN (dpa-AFX) - Der Energieversorger Eon profitiert weiterhin vom Ausbau des Energienetzes. Im ersten Halbjahr steigerten die Essener ihre Investitionen gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Dabei stieg die in das Energienetz investitierte Summe um ein Fünftel auf 2,5 Milliarden Euro. Die "massiven Investitionen" seien im ersten Halbjahr einer der zentralen Treiber für das Ergebniswachstum gewesen, sagte Finanzchefin Nadia Jakobi am Mittwoch laut Mitteilung in Essen. Etwas besser als geplante durchgeleitete Mengen hätten die positive Entwicklung zusätzlich verstärkt. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im ersten Halbjahr um 13 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro. Der Konzern bestätigte die Ziele für 2025, sowie die Investitionspläne für die kommenden Jahre./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 15,90 auf Lang & Schwarz (13. August 2025, 07:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -2,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,02 %.
Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 41,64 Mrd..
E.ON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,333EUR. Von den letzten 9 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -4,15 %/+15,02 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu E.ON - ENAG99 - DE000ENAG999
Das denkt die wallstreetONLINE Community über E.ON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich sichere meine Invest aus Altersgründen neuerdings ab, da ich jetzt im Rentenstatus angekommen bin...früher habe ich das nicht immer gemacht und unter Umständen richtig böse Verluste gehabt, weil man nie weiß wie so eine Herde tickt....Wird's nur eine kleine Konsolidierung oder vielleicht sogar eine Stampede....läuft die Herde erstmal kann blinder Aktionismus dazu führen, daß die Herde über die Wiese hinaus läuft und niemand weiß wann sie und wo sie im Bach anhält...und wer dann keinen SL gesetzt hat wird einfach mitgerissen und hat dadurch böse Verluste erleiden müssen.....
Fazit...ich bin schon älter und kann mit so einer rennenden Herde langfristig nicht mehr so mithalten....daher bringe ich meinen Hafer rechtzeitig in Sicherheit, bevor sie alles kaputt treten....😜
Über die Sicht von einem Tag scheint dein Investment nicht hinaus zu reichen.
Ich hatte e.on einige Male aber eher getradet. Jetzt habe ich einiges strategisch geändert und e.on wird eher ein langzeitinvestment. Molok ist ja bekannt, dass ich bei Vodafone bereits lange dabei bin. Die Motivation lag allerdings etwas anders als hier. Bei e.on setzte ich von Beginn auf langzeiteffekte und einen Flow an Dividende. Im Besten Fall kann man damit rechnen, dass e.on wieder etwas mehr en Vogue wird, was in der Vergangenheit ja mal der Fall war. Daneben bin ich mehr richtiung Risiko Investments unterwegs. So Beispiel SMA. Dividende und Zuverlässigkeit spielen hier keine oder nur begrenzte Rolle.