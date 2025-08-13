Hohe Investitionen in Netzausbau schieben Eon an - Ziele bestätigt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 15,90 auf Lang & Schwarz (13. August 2025, 07:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -2,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,02 %.

Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 41,64 Mrd..

E.ON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,333EUR. Von den letzten 9 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -4,15 %/+15,02 % bedeutet.