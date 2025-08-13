    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON
    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hohe Investitionen in Netzausbau schieben Eon an - Ziele bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Eon steigert Investitionen um 11% auf 3,2 Mrd. Euro.
    • 2,5 Mrd. Euro fließen in den Ausbau des Energienetzes.
    • Ebitda wächst um 13% auf 5,5 Mrd. Euro im Halbjahr.
    Hohe Investitionen in Netzausbau schieben Eon an - Ziele bestätigt
    Foto: Mona Wenisch - dpa

    ESSEN (dpa-AFX) - Der Energieversorger Eon profitiert weiterhin vom Ausbau des Energienetzes. Im ersten Halbjahr steigerten die Essener ihre Investitionen gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Dabei stieg die in das Energienetz investitierte Summe um ein Fünftel auf 2,5 Milliarden Euro. Die "massiven Investitionen" seien im ersten Halbjahr einer der zentralen Treiber für das Ergebniswachstum gewesen, sagte Finanzchefin Nadia Jakobi am Mittwoch laut Mitteilung in Essen. Etwas besser als geplante durchgeleitete Mengen hätten die positive Entwicklung zusätzlich verstärkt. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im ersten Halbjahr um 13 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro. Der Konzern bestätigte die Ziele für 2025, sowie die Investitionspläne für die kommenden Jahre./lew/stk

    E.ON

    -1,48 %
    -2,11 %
    +1,04 %
    +6,93 %
    +29,20 %
    +69,08 %
    +60,59 %
    +48,25 %
    +1.026,71 %
    ISIN:DE000ENAG999WKN:ENAG99

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu E.ON SE!
    Long
    14,83€
    Basispreis
    1,07
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    16,90€
    Basispreis
    1,18
    Ask
    × 14,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 15,90 auf Lang & Schwarz (13. August 2025, 07:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -2,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 41,64 Mrd..

    E.ON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,333EUR. Von den letzten 9 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -4,15 %/+15,02 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu E.ON - ENAG99 - DE000ENAG999

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über E.ON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hohe Investitionen in Netzausbau schieben Eon an - Ziele bestätigt Der Energieversorger Eon profitiert weiterhin vom Ausbau des Energienetzes. Im ersten Halbjahr steigerten die Essener ihre Investitionen gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Dabei stieg die in das Energienetz investitierte …