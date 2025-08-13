Wienerberger's Impressive Revenue Surge in H1 2025
Wienerberger navigated a tough market with strategic growth, achieving notable revenue increases and solidifying its market stance through key acquisitions.
Foto: Wienerberger AG
- Wienerberger achieved a 6% year-on-year revenue growth in H1 2025, reaching €2.3 billion.
- Operating EBITDA decreased to €383 million in H1 2025 from €400 million in H1 2024, in a challenging market environment.
- Earnings per share increased to approximately €1, and profit after tax grew to €108 million in H1 2025.
- The company confirmed its full-year EBITDA guidance of approximately €800 million for 2025.
- Strategic acquisitions in Europe, such as the full acquisition of GSE Integration in France, strengthened Wienerberger's position in key markets.
- Despite macroeconomic challenges, Wienerberger's diversified business model, particularly in piping, roofing, and infrastructure, supported solid results in H1 2025.
The next important date, Quarterly report, at Wienerberger is on 13.08.2025.
The price of Wienerberger at the time of the news was 32,03EUR and was up +0,16 % compared with the previous day.
14 minutes after the article was published, the price was 32,01EUR this corresponds to a minus of -0,06 % since publication.
0,00 %
+9,96 %
+5,47 %
-5,07 %
+13,07 %
+28,76 %
+43,41 %
+125,44 %
-33,67 %
ISIN:AT0000831706WKN:852894
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte