    Wienerberger's Impressive Revenue Surge in H1 2025

    Wienerberger navigated a tough market with strategic growth, achieving notable revenue increases and solidifying its market stance through key acquisitions.

    Foto: Wienerberger AG
    • Wienerberger achieved a 6% year-on-year revenue growth in H1 2025, reaching €2.3 billion.
    • Operating EBITDA decreased to €383 million in H1 2025 from €400 million in H1 2024, in a challenging market environment.
    • Earnings per share increased to approximately €1, and profit after tax grew to €108 million in H1 2025.
    • The company confirmed its full-year EBITDA guidance of approximately €800 million for 2025.
    • Strategic acquisitions in Europe, such as the full acquisition of GSE Integration in France, strengthened Wienerberger's position in key markets.
    • Despite macroeconomic challenges, Wienerberger's diversified business model, particularly in piping, roofing, and infrastructure, supported solid results in H1 2025.

