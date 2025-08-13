Technotrans: Umsatzexplosion & EBIT-Marge verdoppelt im H1 2025!
technotrans beeindruckt mit starkem Wachstum und verdoppelter EBIT-Marge im ersten Halbjahr 2025.
- technotrans steigert den Konzernumsatz im 1. Halbjahr 2025 um 4,6 % auf 120,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.
- Die EBIT-Marge verdoppelt sich auf 7,0 % (Vorjahr: 3,5 %), und das Ergebnis pro Aktie steigt auf 0,75 € (Vorjahr: 0,34 €).
- Ein Book-to-Bill-Ratio von 1,1 und ein Auftragsbestand von 84 Mio. € unterstreichen die Wachstumsperspektive.
- Der Umsatz im Fokusmarkt Energy Management steigt um 11 % auf 18,4 Mio. €, angetrieben durch gestiegene Auslieferungen von Batteriethermomanagementsystemen.
- Die Bilanzsumme erhöht sich auf 166,3 Mio. €, mit einer Eigenkapitalquote von 59,7 %, und der Free Cashflow beträgt -1,1 Mio. €.
- Der Vorstand bestätigt die Jahresprognose 2025 mit einem erwarteten Konzernumsatz zwischen 245 Mio. € und 265 Mio. €, einer EBIT-Marge von 7 % bis 9 % und einem ROCE von 13 % bis 16 %.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2025, bei Technotrans ist am 13.08.2025.
Der Kurs von Technotrans lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,950EUR das entspricht einem Minus von -0,21 % seit der Veröffentlichung.
ISIN:DE000A0XYGA7
