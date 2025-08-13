Evotec SE: Halbjahresergebnisse 2025 zeigen strategische Erfolge!
Evotec SE hat im ersten Halbjahr 2025 beeindruckende Fortschritte erzielt und ihre Strategie für nachhaltiges Wachstum erfolgreich umgesetzt. Mit der Umbenennung des Segments und einem Umsatzmix, der trotz Herausforderungen verbessert wurde, zeigt sich das Unternehmen zukunftsorientiert. Wichtige Partnerschaften und optimistische Prognosen unterstreichen Evotecs Engagement für Innovation und Profitabilität.
- Evotec SE hat im ersten Halbjahr 2025 deutliche Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Strategie für nachhaltiges und profitables Wachstum gemacht, einschließlich einer Verbesserung des Umsatzmixes und Kostensenkungen.
- Das Berichtssegment „Shared R&D“ wurde in „Discovery & Preclinical Development“ (D&PD) umbenannt, um den strategischen Fokus besser widerzuspiegeln.
- Der Konzernumsatz sank um 5 % auf 371,2 Mio. €, wobei das Segment D&PD einen Rückgang von 11 % verzeichnete, während Just – Evotec Biologics die Erwartungen mit einem Umsatzanstieg von 16 % übertraf.
- Wichtige Fortschritte wurden in der Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb im Bereich Proteinabbau und Neurologie erzielt, was zu Zahlungen in Höhe von insgesamt 95 Mio. USD führte.
- Am 30. Juli 2025 wurde eine bedeutende Weiterentwicklung in der strategischen Partnerschaft mit Sandoz bekannt gegeben, einschließlich einer nicht-bindenden Vereinbarung über den möglichen Verkauf von Just – Evotec Biologics EU.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 sieht Konzernumsatzerlöse von 760 bis 800 Mio. € vor, mit einem bereinigten Konzern-EBITDA von 30 bis 50 Mio. €.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Evotec ist am 13.08.2025.
Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,6290EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,26 % im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,6610EUR das entspricht einem Plus von +0,48 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.206,19PKT (-0,56 %).
