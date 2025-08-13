Ströer enttäuscht im zweiten Quartal - Prognose steht dennoch 'grundsätzlich'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 31.147 auf Ariva Indikation (12. August 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -0,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,52 Mrd..

Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +23,21 %/+58,42 % bedeutet.