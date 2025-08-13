    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer
    Ströer enttäuscht im zweiten Quartal - Prognose steht dennoch 'grundsätzlich'

    Für Sie zusammengefasst
    • Ströer bleibt optimistisch trotz schwächerem Q2.
    • Umsatz fiel um über 1% auf 505 Millionen Euro.
    • Ebitda sank um fast 4% auf 148,9 Millionen Euro.
    Foto: Oliver Berg - dpa

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer steht trotz eines schwächer als erwartet ausgefallenen zweiten Quartals weiter zu den Zielen für das laufende Jahr. "Insgesamt sind wir zuversichtlich und bestätigen grundsätzlich unsere Prognose für das Gesamtjahr", teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal in Köln mit. Wegen eines entgegen den ursprünglichen Erwartungen verhaltenen Sommergeschäfts liege beim Erreichen des Ziels jetzt ein etwas stärkeres Gewicht auf der Geschäftsentwicklung im vierten Quartal.

    In den drei Monaten bis Ende Juni ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr überraschend um etwas mehr als ein Prozent auf knapp 505 Millionen Euro zurück. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem leichten Anstieg gerechnet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) enttäuschte mit einem Rückgang um fast vier Prozent auf 148,9 Millionen Euro ebenfalls./zb/stk

    Stroeer

    -2,69 %
    -3,83 %
    -7,75 %
    -13,31 %
    -22,18 %
    -3,81 %
    -29,08 %
    -3,75 %
    +115,48 %
    ISIN:DE0007493991WKN:749399

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 31.147 auf Ariva Indikation (12. August 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -0,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,52 Mrd..

    Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +23,21 %/+58,42 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Stroeer - 749399 - DE0007493991

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
