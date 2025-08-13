    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Nach Konsolidierung wieder in den Vorwärtsgang

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax zeigt Kursgewinne nach drei Tagen Konsolidierung.
    • Rekorde an Wall Street und Nasdaq stützen Märkte.
    • Fokus auf Treffen zwischen Trump und Putin am Freitag.
    DAX-FLASH - Nach Konsolidierung wieder in den Vorwärtsgang
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Börsentagen der Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt stehen die Signale am Mittwoch wieder auf Kursgewinne. Weitere Rekorde an der Wall Street und an der Nasdaq in den USA am Vortag nach Inflationsdaten sorgen zur Wochenmitte für Unterstützung. Auch Asiens Börsen melden Kursgewinne, der japanische Nikkei-Index erreichte ebenfalls eine weitere Höchstmarke.
    Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn fast 0,6 Prozent höher auf 24.170 Zähler. Zuvor hatte der deutsche Leitindex drei Tage moderat nachgegeben, die Marke von 24.000 Punkten am Vortag aber gehalten.

    Der Fokus an den Kapitalmärkten richtet sich immer mehr auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag. Es findet nach Angaben des Weißen Hauses im US-Bundesstaat Alaska in der Stadt Anchorage statt./bek/mis





    dpa-AFX
