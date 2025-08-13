PVA Tepla wird vorsichtiger für das Gesamtjahr - Auftragslage bessert sich aber

Zu den Multiplen: KGV von 15 bis 20 denke ich ist in Ordnung für einen Hightech-Wert in einer generellen Wachstumsbranche. Mit Aixtron meinte ich die höheren Multiples vor dem Kurssturz, jetzt ist dort natürlich auch alles gegroundet. Ja, die 500 Mio.-Ansage... ich dachte damals, man hätte eine oder zwei konkrete grössere Acquisitionen im Auge, aber das war wohl nicht der Fall oder hat sich zerschlagen (deshalb danach das ARP, da Geld übrig?). Da die Zeit rast, ist dann auch irgendwann schon 2028 und dann wird man wahrscheinlich sagen müssen, nein, wir sind noch nicht bei 500. Insgesamt geht PVA sehr breit in die Entwicklungen für die Zukunft, und sind bereit, sich neu zu erfinden, wenn nötig. Im Prinzip finde ich das gut, auch wenn ich dann doch gerne eine Erklärung bekommen würde, warum Si-Kristallzucht zu Ende ist. Man testet vieles aus (s. dazu die Präsentation vom Capital Markets Day), vieles wird scheitern, aber hin und wieder hat man dann auch wieder eine Perle wie jetzt Metrology. Das macht es aber auch unheimlich schwierig, von aussen zu beurteilen, wo die Technologie-Pipeline der Firma wirklich steht. SiC-Wafer bzw. Boules-Produktion ist so ein Beispiel. Das ist man viel zu spät angegangen, Jahre zu spät. Nun macht man es, und falls PVA da einen technologischen Vorsprung vor den Platzhirschen erreichen könnte aufgrund ihrer Kristallzuchterfahrung, wäre das ein Riesengeschäft. Glaube ich aber nicht, dass sie da mit dem späten Einstieg noch einen Blumentopf gewinnen werden.