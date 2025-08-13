    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPVA TePla AktievorwärtsNachrichten zu PVA TePla
    PVA Tepla wird vorsichtiger für das Gesamtjahr - Auftragslage bessert sich aber

    Für Sie zusammengefasst
    • PVA Tepla wird vorsichtiger nach schwachem Halbjahr.
    • Umsatzprognose: 260-280 Mio. Euro, Ebitda: 34-39 Mio.
    • Auftragseingang stieg um 43% auf 103,6 Mio. Euro.
    Foto: adobe.stock.com

    WETTENBERG (dpa-AFX) - Der Spezialist für Vakuum-Technologie und Messtechnik PVA Tepla wird nach einem verhaltenen ersten Halbjahr etwas vorsichtiger. Bei Umsatz als auch Ergebnis werde voraussichtlich im Gesamtjahr eher das untere Ende der Prognosebandbreiten erreicht, teilte das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Wettenberg mit. Die anziehende Nachfrage gibt dem Management allerdings weiter Zuversicht. Zudem soll der überwiegende Teil verzögerter Projekte voraussichtlich noch im laufenden Jahr realisiert werden. Beim Umsatz stehen 260 bis 280 Millionen Euro als Ziel in der Planung, beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 34 bis 39 Millionen Euro.

    Im ersten Halbjahr blieb das Technologieunternehmen mit seinen Geschäften hinter den Erwartungen am Markt zurück. Der Umsatz fiel um knapp zwölf Prozent auf 119,6 Millionen Euro. Das operative Ergebnis ging um fast ein Drittel auf 14,9 Millionen Euro zurück. Die entsprechende Marge lag bei 12,5 Prozent. PVA Tepla machte für den Rückgang auch geplante Investitionen in Personal und Infrastruktur sowie Forschung und Entwicklung verantwortlich.

    Der Auftragseingang zog indes um 43 Prozent auf 103,6 Millionen Euro an. "Seit den ersten Erholungszeichen Ende 2024 sehen wir drei Quartale in Folge eine wachsende Nachfrage nach unseren Produkten", sagte Unternehmenschefin Jalin Ketter laut Mitteilung./men/mis

    PVA TePla

    -10,12 %
    -3,24 %
    -1,17 %
    +19,13 %
    +53,32 %
    -7,14 %
    +79,96 %
    +696,39 %
    +340,00 %
    ISIN:DE0007461006WKN:746100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 20,43 auf Lang & Schwarz (13. August 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um -2,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 397,59 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,286EUR. Von den letzten 7 Analysten der PVA TePla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -24,32 %/+40,54 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
