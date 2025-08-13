PVA Tepla wird vorsichtiger für das Gesamtjahr - Auftragslage bessert sich aber
- PVA Tepla wird vorsichtiger nach schwachem Halbjahr.
- Umsatzprognose: 260-280 Mio. Euro, Ebitda: 34-39 Mio.
- Auftragseingang stieg um 43% auf 103,6 Mio. Euro.
WETTENBERG (dpa-AFX) - Der Spezialist für Vakuum-Technologie und Messtechnik PVA Tepla wird nach einem verhaltenen ersten Halbjahr etwas vorsichtiger. Bei Umsatz als auch Ergebnis werde voraussichtlich im Gesamtjahr eher das untere Ende der Prognosebandbreiten erreicht, teilte das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Wettenberg mit. Die anziehende Nachfrage gibt dem Management allerdings weiter Zuversicht. Zudem soll der überwiegende Teil verzögerter Projekte voraussichtlich noch im laufenden Jahr realisiert werden. Beim Umsatz stehen 260 bis 280 Millionen Euro als Ziel in der Planung, beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 34 bis 39 Millionen Euro.
Im ersten Halbjahr blieb das Technologieunternehmen mit seinen Geschäften hinter den Erwartungen am Markt zurück. Der Umsatz fiel um knapp zwölf Prozent auf 119,6 Millionen Euro. Das operative Ergebnis ging um fast ein Drittel auf 14,9 Millionen Euro zurück. Die entsprechende Marge lag bei 12,5 Prozent. PVA Tepla machte für den Rückgang auch geplante Investitionen in Personal und Infrastruktur sowie Forschung und Entwicklung verantwortlich.
Der Auftragseingang zog indes um 43 Prozent auf 103,6 Millionen Euro an. "Seit den ersten Erholungszeichen Ende 2024 sehen wir drei Quartale in Folge eine wachsende Nachfrage nach unseren Produkten", sagte Unternehmenschefin Jalin Ketter laut Mitteilung./men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 20,43 auf Lang & Schwarz (13. August 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um -2,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,92 %.
Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 397,59 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,286EUR. Von den letzten 7 Analysten der PVA TePla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -24,32 %/+40,54 % bedeutet.
Nur noch ein Gedanke zum Thema KGV, ich denke dann kann man das Thema auch abschließen:
Zu den Multiplen: KGV von 15 bis 20 denke ich ist in Ordnung für einen Hightech-Wert in einer generellen Wachstumsbranche. Mit Aixtron meinte ich die höheren Multiples vor dem Kurssturz, jetzt ist dort natürlich auch alles gegroundet. Ja, die 500 Mio.-Ansage... ich dachte damals, man hätte eine oder zwei konkrete grössere Acquisitionen im Auge, aber das war wohl nicht der Fall oder hat sich zerschlagen (deshalb danach das ARP, da Geld übrig?). Da die Zeit rast, ist dann auch irgendwann schon 2028 und dann wird man wahrscheinlich sagen müssen, nein, wir sind noch nicht bei 500. Insgesamt geht PVA sehr breit in die Entwicklungen für die Zukunft, und sind bereit, sich neu zu erfinden, wenn nötig. Im Prinzip finde ich das gut, auch wenn ich dann doch gerne eine Erklärung bekommen würde, warum Si-Kristallzucht zu Ende ist. Man testet vieles aus (s. dazu die Präsentation vom Capital Markets Day), vieles wird scheitern, aber hin und wieder hat man dann auch wieder eine Perle wie jetzt Metrology. Das macht es aber auch unheimlich schwierig, von aussen zu beurteilen, wo die Technologie-Pipeline der Firma wirklich steht. SiC-Wafer bzw. Boules-Produktion ist so ein Beispiel. Das ist man viel zu spät angegangen, Jahre zu spät. Nun macht man es, und falls PVA da einen technologischen Vorsprung vor den Platzhirschen erreichen könnte aufgrund ihrer Kristallzuchterfahrung, wäre das ein Riesengeschäft. Glaube ich aber nicht, dass sie da mit dem späten Einstieg noch einen Blumentopf gewinnen werden.