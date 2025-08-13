Semperit Holding: Starkes Q2 2025 – Operative Erholung im Aufwind!
Semperit startet mit Schwung ins zweite Quartal 2025 und überzeugt mit einem starken EBITDA-Anstieg und einer robusten Bilanz, trotz anfänglicher Herausforderungen.
Foto: adobe.stock.com
- Semperit verzeichnete im zweiten Quartal 2025 eine deutliche Verbesserung des operativen Ergebnisses im Vergleich zum ersten Quartal, mit einem Anstieg des EBITDA auf 19,6 Mio. EUR.
- Der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 betrug 320,5 Mio. EUR, während das EBITDA 30,7 Mio. EUR erreichte.
- Die Auftragslage hat sich nach einem verhaltenen Jahresstart weiter erholt, was durch einen Anstieg der Bestellaktivität im zweiten Quartal unterstützt wurde.
- Die Semperit-Gruppe verfügt über eine robuste Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 45,5% und Liquiditätsreserven von 112,9 Mio. EUR.
- Der Ausblick für das operative EBITDA im Geschäftsjahr 2025 wird in einer Bandbreite von 65 Mio. bis 85 Mio. EUR bestätigt.
- Die Divisionen Semperit Industrial Applications und Semperit Engineered Applications verzeichneten im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzrückgang von 4,7% bzw. 9,0% im Vergleich zum Vorjahr.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Semperit Holding ist am 13.08.2025.
Der Kurs von Semperit Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,110EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,08 % im
Plus.
+0,08 %
+0,92 %
-0,15 %
-1,35 %
+20,05 %
-40,68 %
-28,98 %
-65,57 %
-4,43 %
ISIN:AT0000785555WKN:870378
