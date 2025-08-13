hGears AG: Starkes H1 2025 dank Effizienz und Produktionsvorsprung
hGears AG trotzt Herausforderungen mit innovativen Lösungen. Während einige Bereiche schwächeln, glänzen andere mit Wachstum. Effiziente Maßnahmen stärken die Profitabilität. Der Ausblick bleibt stabil trotz finanzieller Herausforderungen.
- Der Konzernumsatz von hGears AG im ersten Halbjahr 2025 betrug 49,5 Mio. EUR, was einem leichten Rückgang von 1,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die positive Entwicklung im Bereich e-Tools kompensierte den Rückgang in den Bereichen e-Mobility und e-Bike, wobei e-Tools ein Umsatzplus von 19,4 % erzielte.
- Vorzieheffekte in der Produktion und Einsparungen führten zu einem bereinigten Bruttogewinn von 22,6 Mio. EUR und einer Bruttomarge von 45,6 %.
- Das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf 1,1 Mio. EUR, mit einer EBITDA-Marge von 2,2 %, dank Struktur- und Sparmaßnahmen.
- Die Nettoverschuldung des Unternehmens betrug im Juni 2025 14,7 Mio. EUR, mit einer Eigenkapitalquote von 47,8 %.
- Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert, mit einem erwarteten Konzernumsatz von 80 bis 90 Mio. EUR und einem bereinigten EBITDA von minus 4 bis minus 1 Mio. EUR.
Der Kurs von hGears lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,7850EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
+0,28 %
0,00 %
+23,96 %
+1,13 %
-23,55 %
-86,08 %
-93,29 %
ISIN:DE000A3CMGN3WKN:A3CMGN
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte