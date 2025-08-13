RENK Group: Rekordauftragseingang und starkes Halbjahresergebnis 2025
RENK Group AG startet mit beeindruckenden Zahlen ins Jahr 2025: Ein Auftragseingang von 921 Mio. € und ein Umsatzplus von 22 % unterstreichen den Erfolg. Mit einem Rekordauftragsbestand und einer optimistischen Jahresprognose setzt RENK neue Maßstäbe.
Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa
- RENK Group AG verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg des Auftragseingangs um 47 % auf 921 Mio. € und eine Book-to-Bill-Ratio von 1,5x.
- Der Gesamtauftragsbestand erreicht einen Rekordwert von 5,9 Mrd. €.
- Der Umsatz steigt im ersten Halbjahr 2025 um 22 % auf 620 Mio. €, das bereinigte EBIT erhöht sich um 29 % auf 89 Mio. €.
- Die bereinigte EBIT-Marge verbessert sich auf 14,4 %.
- Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit einem erwarteten Umsatz von über 1,3 Mrd. € und einem bereinigten EBIT zwischen 210 und 235 Mio. €.
- Das Segment Vehicle Mobility Solutions (VMS) ist der größte Wachstumstreiber mit einem Auftragseingang von 681 Mio. € und einer Umsatzsteigerung von 32 % auf 389 Mio. €.
Der Kurs von RENK Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 62,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,00 % im
Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.228,97PKT (+0,07 %).
+4,42 %
-11,16 %
-14,06 %
+11,65 %
+137,30 %
+290,37 %
ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte