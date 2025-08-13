GESCO SE: Halbjahresbericht 2025 enthüllt spannende Einblicke!
GESCO SE trotzt globalen Herausforderungen und zeigt beeindruckende Stabilität.
Foto: adobe.stock.com
- GESCO SE zeigt trotz geopolitischer Spannungen und Handelskonflikten eine stabile Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025.
- Der Auftragseingang sank um 12,8% auf 240,3 Mio. €, der Umsatz um 6,2% auf 237,2 Mio. €, während das EBITDA um 5,1% auf 16,5 Mio. € stieg.
- Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 26,4% auf 8,3 Mio. €, und das Konzernergebnis nach Anteilen Dritter erreichte 4,5 Mio. €, was das Vorjahresniveau von 2,0 Mio. € deutlich übertraf.
- Die GESCO-Gruppe besteht aus drei Segmenten: Materials Refinement & Distribution, Health Care & Lifescience, und Industrial Assets & Infrastructure, die unterschiedliche Entwicklungen zeigten.
- Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 485 – 515 Mio. € und ein Konzernergebnis von 13 – 17 Mio. €.
- Die Akquisition der Eckart GmbH wird im Jahr 2025 ca. 20 Mio. € Umsatz beitragen, jedoch aufgrund der Transaktionskosten kein nennenswertes Ergebnis liefern.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei GESCO ist am 13.08.2025.
Der Kurs von GESCO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,775EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,56 % im Minus.
-0,56 %
+0,99 %
+3,62 %
+6,23 %
+29,24 %
-32,33 %
+23,02 %
-25,67 %
+6,37 %
ISIN:DE000A1K0201WKN:A1K020
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
