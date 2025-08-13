NAGA Group: Starkes Umsatz- und EBITDA-Wachstum trotz Marketingkosten
NAGA zeigt Stärke: Umsatz und Effizienz steigen, während strategische Investitionen die Zukunft sichern.
- Umsatzsteigerung um 2 % auf EUR 32,2 Mio. und Nettoumsatzwachstum um 3 % auf EUR 28,9 Mio. im ersten Halbjahr 2025.
- EBITDA stieg um 8 % auf EUR 3,0 Mio., unterstützt durch Kostensynergien und verbesserte operative Effizienz.
- NAGA hat die Marketinginvestitionen erhöht, um langfristige Markenbildung und Kundenakquise zu fördern, während gleichzeitig Kostensynergien und Effizienzgewinne die Profitabilität stützen.
- Trotz gestiegener Marketingausgaben konnten die EBITDA- und Nettoumsatzmargen durch Kosteneinsparungen verbessert werden.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde bestätigt, mit einem Fokus auf profitables Wachstum und einer Verbesserung der EBITDA-Marge in den mittleren zweistelligen Bereich.
- NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp für Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking anbietet und in über 100 Ländern tätig ist.
