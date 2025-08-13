SIXT: 71% Gewinnsprung & Rekordumsatz – Prognose steht!
Sixt SE beeindruckt mit einem Rekordquartal: Der Gewinn stieg um 71 %, der Umsatz kletterte auf 1,08 Mrd. EUR. Die Flotte wuchs um 5,7 %, während die Jahresprognose stabil bleibt.
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
- Sixt SE hat im zweiten Quartal 2025 den Gewinn um 71 % gesteigert und einen Rekordumsatz erzielt.
- Der Umsatz im zweiten Quartal 2025 betrug 1,08 Mrd. EUR, was einem Anstieg von 7,4 % im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht.
- Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg um 70,8 % auf 107,3 Mio. EUR im Vergleich zum zweiten Quartal 2024.
- Die durchschnittliche Flottengröße erhöhte sich um 5,7 % auf 197.800 Fahrzeuge, wobei der Premiumanteil 54 % beträgt.
- Die Jahresprognose für 2025 wurde bestätigt, mit einer erwarteten Umsatzsteigerung von 5-10 % im Vergleich zu 2024 und einer EBT-Rendite von etwa 10 %.
- Die Flottenkosten konnten deutlich gesenkt werden, was zur starken Profitabilität beitrug, trotz eines herausfordernden Marktumfelds.
Der Kurs von Sixt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 90,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,01 % im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.215,09PKT (-0,02 %).
-5,68 %
+2,43 %
+1,05 %
+8,65 %
+53,60 %
-19,58 %
+27,08 %
+141,08 %
+1.639,43 %
ISIN:DE0007231326WKN:723132
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte