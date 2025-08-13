73 0 Kommentare BIKE24: Rekordumsatz & EBITDA fast verdoppelt – Wachstum hält an

BIKE24 glänzt mit einem Umsatzplus von 25 % im zweiten Quartal 2025 und erreicht mit EUR 80 Mio. einen neuen Höchststand, während das EBITDA sich fast verdoppelt. Wachstum in allen Märkten, besonders in der DACH-Region, und effizientes Bestandsmanagement trotz Umsatzanstieg unterstreichen den Erfolg. Die Prognose für 2025 bleibt stark, mit fortgesetztem Wachstum im Sommer.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

