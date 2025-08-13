BIKE24: Rekordumsatz & EBITDA fast verdoppelt – Wachstum hält an
BIKE24 glänzt mit einem Umsatzplus von 25 % im zweiten Quartal 2025 und erreicht mit EUR 80 Mio. einen neuen Höchststand, während das EBITDA sich fast verdoppelt. Wachstum in allen Märkten, besonders in der DACH-Region, und effizientes Bestandsmanagement trotz Umsatzanstieg unterstreichen den Erfolg. Die Prognose für 2025 bleibt stark, mit fortgesetztem Wachstum im Sommer.
- BIKE24 verzeichnet im zweiten Quartal 2025 ein Umsatzplus von 25 % im Vergleich zum Vorjahr und erreicht mit EUR 80 Mio. einen neuen Höchststand.
- Das bereinigte EBITDA hat sich im Vergleich zum Vorjahresquartal nahezu verdoppelt und beträgt EUR 5,1 Mio.
- Wachstum in allen europäischen Märkten, besonders stark in der DACH-Region.
- Trotz Umsatzanstieg bleibt der Lagerbestand nahezu konstant, was die Effizienz im Bestandsmanagement unterstreicht.
- Die Prognose für 2025 wird bestätigt, mit einem erwarteten Ergebnis am oberen Ende der Spanne.
- BIKE24 setzt sein Umsatzwachstum im Juli und August fort, was die nachhaltige Wirkung der eingeleiteten Maßnahmen zeigt.
