    Schwache Nachfrage belastet Evotec - Management sieht Umbau auf richtigem Weg

    Schwache Nachfrage belastet Evotec im ersten Halbjahr.
    Umsatz sank um 5% auf rund 371 Millionen Euro.
    Konzernergebnis verbesserte sich auf minus 75,1 Millionen.
    Schwache Nachfrage belastet Evotec - Management sieht Umbau auf richtigem Weg
    HAMBURG (dpa-AFX) - Eine schwache Nachfrage im Bereich der präklinischen Forschung hat den schwächelnden Pharmawirkstoff-Entwickler Evotec im ersten Halbjahr belastet. Der Umsatz sei in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf rund 371 Millionen Euro gesunken, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Zugleich sank das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) trotz Kostensenkungen auf minus 1,9 Millionen Euro nach minus 0,5 Millionen ein Jahr zuvor. Damit schnitt Evotec schlechter ab als von Analysten erwartet.

    Unter dem Strich verbesserte sich das Konzernergebnis jedoch von zuvor minus 115,6 auf minus 75,1 Millionen Euro. Das Vorjahr sei vor allem durch hohe einmalige Restrukturierungskosten belastet gewesen, hieß es. Das Management bestätigte seine bereits im Juli angepassten Prognosen. Damals hatte das Unternehmen den Umsatzausblick gesenkt.

    Konzernchef Christian Wojczewski zeigt sich unterdessen mit dem laufenden Umbau zufrieden. "Wir sind mit der Umsetzung unserer Strategie auf dem richtigen Weg." Evotec mache Fortschritte in Richtung eines nachhaltigen und profitablen Wachstums. Dabei verwies er auch auf das starke Wachstum der Biotech-Tochter Just - Evotec Biologics im ersten Halbjahr./tav/mis

    ISIN:DE0005664809WKN:566480

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 6,661 auf Lang & Schwarz (13. August 2025, 07:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -1,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 8 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +71,18 %/+40,06 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
