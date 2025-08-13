Schwache Nachfrage belastet Evotec - Management sieht Umbau auf richtigem Weg
- Schwache Nachfrage belastet Evotec im ersten Halbjahr.
- Umsatz sank um 5% auf rund 371 Millionen Euro.
- Konzernergebnis verbesserte sich auf minus 75,1 Millionen.
HAMBURG (dpa-AFX) - Eine schwache Nachfrage im Bereich der präklinischen Forschung hat den schwächelnden Pharmawirkstoff-Entwickler Evotec im ersten Halbjahr belastet. Der Umsatz sei in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf rund 371 Millionen Euro gesunken, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Zugleich sank das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) trotz Kostensenkungen auf minus 1,9 Millionen Euro nach minus 0,5 Millionen ein Jahr zuvor. Damit schnitt Evotec schlechter ab als von Analysten erwartet.
Unter dem Strich verbesserte sich das Konzernergebnis jedoch von zuvor minus 115,6 auf minus 75,1 Millionen Euro. Das Vorjahr sei vor allem durch hohe einmalige Restrukturierungskosten belastet gewesen, hieß es. Das Management bestätigte seine bereits im Juli angepassten Prognosen. Damals hatte das Unternehmen den Umsatzausblick gesenkt.
Konzernchef Christian Wojczewski zeigt sich unterdessen mit dem laufenden Umbau zufrieden. "Wir sind mit der Umsetzung unserer Strategie auf dem richtigen Weg." Evotec mache Fortschritte in Richtung eines nachhaltigen und profitablen Wachstums. Dabei verwies er auch auf das starke Wachstum der Biotech-Tochter Just - Evotec Biologics im ersten Halbjahr./tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 6,661 auf Lang & Schwarz (13. August 2025, 07:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -1,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 8 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +71,18 %/+40,06 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Evotec - 566480 - DE0005664809
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evotec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich denke Du bist ein ehemaliger Mitarbeiter bei Evotec und wurdest rausgeworfen. Schau nach Vorne, orientiere Dich neu und hör auf mit Deiner komischen Privatfehde gegen den aktuellen CEO... Du machst Dich nur lächerlich....
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/4808/board/20250808102701-img-0311.gif
Nach Urlaubsabstinenz finde ich dreistellige threadbeiträge ohne erkennbare Substanz in der Sache.