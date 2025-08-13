Brenntag mit Gewinneinbruch im Quartal - gekapptes Gewinnziel bestätigt

Für 2025 rechnet der Vorstand nun nur noch mit einem operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) von 0,95 bis 1,05 Milliarden Euro. Der operative Gewinn ging im zweiten Quartal wie bekannt um fast 14 Prozent auf 246,4 Millionen Euro zurück./mne/stk

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 55,66 auf Lang & Schwarz (13. August 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +0,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,45 %.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,95 Mrd..

Brenntag zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Brenntag Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -7,73 %/+53,79 % bedeutet.