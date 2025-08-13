    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrenntag AktievorwärtsNachrichten zu Brenntag
    Brenntag mit Gewinneinbruch im Quartal - gekapptes Gewinnziel bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Brenntag: Gewinn im Q2 um 71% auf 42,9 Mio. Euro gefallen.
    • Erlöse sanken um 4% auf knapp 3,9 Milliarden Euro.
    • Vorstand senkt Ebita-Prognose für 2025 auf 0,95-1,05 Mrd. Euro.
    Foto: Brenntag SE

    ESSEN (dpa-AFX) - Beim Chemikalienhändler Brenntag ist im zweiten Quartal der Gewinn eingebrochen. Der auf die Aktionäre anfallende Überschuss ging in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um gut 71 Prozent auf 42,9 Millionen Euro zurück, wie der Dax-Konzern am Mittwoch bei Vorlage der endgültigen Halbjahreszahlen mitteilte. Die Erlöse schrumpften um gut vier Prozent auf knapp 3,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen hatte bereits Mitte Juli Eckdaten für das Quartal vorgelegt und sein Gewinnziel für das Gesamtjahr gekappt.

    "In den vergangenen Monaten haben wir anhaltende Unsicherheiten, gedämpfte Kundenstimmung, eine geminderte Nachfrage und zudem ungünstige Euro/US-Dollar-Wechselkurse erlebt", berichtete der scheidende Unternehmenschef Christian Kohlpaintner. All dies habe sich auf die Geschäftsentwicklung ausgewirkt. Die Finanzergebnisse im zweiten Quartal hätten unter den Erwartungen des Unternehmens gelegen.

    Für 2025 rechnet der Vorstand nun nur noch mit einem operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) von 0,95 bis 1,05 Milliarden Euro. Der operative Gewinn ging im zweiten Quartal wie bekannt um fast 14 Prozent auf 246,4 Millionen Euro zurück./mne/stk

    Brenntag

    -0,76 %
    +0,73 %
    -0,36 %
    -11,52 %
    -9,57 %
    -21,76 %
    +1,70 %
    +3,39 %
    +205,78 %
    ISIN:DE000A1DAHH0WKN:A1DAHH

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

    Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 55,66 auf Lang & Schwarz (13. August 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +0,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,95 Mrd..

    Brenntag zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Brenntag Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -7,73 %/+53,79 % bedeutet.




