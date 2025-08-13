Medios: Starkes Wachstum und Ergebnisplus im H1 2025
Medios AG beeindruckt mit starkem Wachstum und strategischen Erfolgen im ersten Halbjahr 2025.
Foto: Jan Woitas - dpa
- Medios AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 eine Umsatzsteigerung um 9,3 % auf 991,7 Mio. €.
- Das EBITDA pre1 stieg überproportional um 48,8 % auf 46,3 Mio. €, mit einem organischen Wachstum von 12,3 %.
- Das Ergebnis je Aktie verdoppelte sich nahezu auf 0,50 €.
- Ein öffentliches Aktienrückkaufangebot wurde erfolgreich abgeschlossen, wobei 1.000.000 Aktien zu 12,50 € erworben wurden.
- Der Ausblick für 2025 wurde bestätigt, mit erwarteten Umsatzerlösen von ca. 2 Mrd. € und einem EBITDA pre1 von rund 96 Mio. €.
- Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa und fokussiert sich auf innovative Lösungen und Individualmedizin.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Medios ist am 13.08.2025.
Der Kurs von Medios lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,160EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,46 % im Plus.
+4,09 %
-2,90 %
+2,09 %
+4,17 %
-29,12 %
-52,81 %
-55,18 %
+33,72 %
ISIN:DE000A1MMCC8WKN:A1MMCC
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte