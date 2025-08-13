    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMedios AktievorwärtsNachrichten zu Medios
    Medios: Starkes Wachstum und Ergebnisplus im H1 2025

    Medios AG beeindruckt mit starkem Wachstum und strategischen Erfolgen im ersten Halbjahr 2025.

    Foto: Jan Woitas - dpa
    • Medios AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 eine Umsatzsteigerung um 9,3 % auf 991,7 Mio. €.
    • Das EBITDA pre1 stieg überproportional um 48,8 % auf 46,3 Mio. €, mit einem organischen Wachstum von 12,3 %.
    • Das Ergebnis je Aktie verdoppelte sich nahezu auf 0,50 €.
    • Ein öffentliches Aktienrückkaufangebot wurde erfolgreich abgeschlossen, wobei 1.000.000 Aktien zu 12,50 € erworben wurden.
    • Der Ausblick für 2025 wurde bestätigt, mit erwarteten Umsatzerlösen von ca. 2 Mrd. € und einem EBITDA pre1 von rund 96 Mio. €.
    • Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa und fokussiert sich auf innovative Lösungen und Individualmedizin.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Medios ist am 13.08.2025.

    Der Kurs von Medios lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,160EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,46 % im Plus.


    Medios

    +4,09 %
    -2,90 %
    +2,09 %
    +4,17 %
    -29,12 %
    -52,81 %
    -55,18 %
    +33,72 %
    ISIN:DE000A1MMCC8WKN:A1MMCC





